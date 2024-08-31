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Военная операция на Украине ,  
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Участника военной операции задержали после двойного убийства в Чусовом

Военного задержали по подозрению в убийстве женщины и ребенка в Пермском крае
Сюжет
Военная операция на Украине
Мужчину задержали 31 августа, его подозревают в убийстве женщины и ее семилетней дочери. Речь идет об участнике военной операции Артеме Бучине, который ранее также был судим за убийство

Участника военной операции задержали после двойного убийства в Чусовом
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В Пермском крае силовики задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее семилетней дочери, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.

Тела женщины и ребенка нашли 29 августа в квартире в городе Чусовой. На них обнаружили признаки насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве — мужчину 1996 года рождения — объявили в розыск, позднее его удалось задержать.

Следственный комитет показал кадры с задержанным и сообщил, что в ближайшее время он будет допрошен.

По информации РБК Прикамье и телеграм-канала Baza, речь идет о ранее судимом участнике военной операции Артеме Бучине. Телеграм-канал пишет, что его задержали утром 31 августа рядом с домом его отца.

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Причиной убийства, как сообщили каналу источники, стала ревность: Бучин считал, что убитая, с которой он встречался, изменяла ему, пока он находился в зоне боевых действий. Бучин находился в отпуске в связи с ранением и 13 сентября должен был вернуться на военную операцию, утверждает Baza.

По данным канала, Бучин ранее был участником ЧВК «Вагнер».

Как сообщил «РБК Прикамье», в августе 2022 года Бучина задержали в Чусовом по обвинению в убийстве медсестры Татьяны Рекутиной. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство Рекутиной камнем.

Летом того же года Бучин заключил контракт о военной службе и отправился в зону военной операции. Там он получил ранение и осенью 2023 года вернулся в родной город. По данным Чусовского городского суда в 2018 году Бучина также судили за грабеж в составе группы лиц.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Пермский край Военная операция на Украине двойное убийство военный
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