Арестованный за взятку генерал заявил о желании вернуться на спецоперацию

Валерий Муминджанов (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Арестованный по делу о взятке замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов хочет вернуться в зону боевых действий. Об этом сообщила его адвокат Карина Лубенец.

«Он узнал об уголовном деле, находясь на СВО, оттуда его перевезли в Воронеж, позднее в Москву, где и арестовали. Он первым делом заявил, что хочет вернуться в зону СВО», — сказала защитник.

Лубенец пояснила, что генерал ждет изменений в законодательстве, чтобы такое заявление мог подать подследственный. Она также отметила, что Муминджанов не «паркетный» генерал, поскольку участвовал в боевых действиях, в том числе в зоне спецоперации, в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее 24 сентября суд признал законным возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении Муминджанова.

Об уголовном деле против генерала стало известно 2 сентября. Его задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 20 млн руб. при поставках обмундирования в зону военной операции и этапировали в Москву.

235-й гарнизонный военный суд отправил Муминджанова под арест до 2 ноября. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), которая предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Защита обжаловала арест генерала.

До прихода на пост замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, на этой должности он помог коммерческой компании заключить контракты на сумму 1,5 млрд руб. на поставку обмундирования, в том числе на территорию боевых действий на Украине. За это в качестве взятки генерал получил свыше 20 млн руб.