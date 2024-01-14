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После пожара на складе Wildberries завели уголовное дело

СК завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара Wildberries
Следователи подозревают, что ответственные за противопожарную безопасность превысили полномочия, что и привело к пожару, им грозит до четырех лет заключения. В Wildberries вчера заявили, что здание соответствовало всем требованиям
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Следственный комитет завел уголовное дело о злоупотреблении полномочиями из-за пожара на складе Wildberries в городе Шушары под Санкт-Петербургом, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие пришло к выводу, что неустановленные лица, занимавшие руководящие должности в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями, из-за чего и произошел пожар. Здание склада обрушилось, напомнило ведомство, хранившиеся на нем товары уничтожены.

Эта статья (ч. 1 ст. 201) предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

РБК обратился в пресс-службу Wildberries.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж
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Пожар на складе маркетплейса начался утром 13 января, к утру следующего дня возгорание так и не удалось потушить, спасатели локализовали огонь и пытались ликвидировать шесть очагов пожара. Известно об одной пострадавшей, ей 22 года, врачи оценивают состояние девушки как удовлетворительное.

Рассматриваются три версии причины пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, вторая — аварийная работа электросети, и третья — неосторожное обращение с огнем, рассказал РБК источник, близкий к МЧС. Собеседник уточнял, что, если будет установлен факт поджога, заведут уголовное дело, сейчас следователи пытаются понять, «было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара».

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Власти заявили, что сгоревший склад Wildberries работал без разрешения
Бизнес
Фото:Дмитрий Васильев / Reuters

Сгоревший склад работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, сообщили после начала пожара в региональном Госстройнадзоре. «Вообще с такими бумагами они не должны были работать», — подчеркнул врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

Компания Wildberries 13 января заявила РБК, что получила заключение о соответствии всем нормам и требованиям безопасности, «в том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения».

Компания также отрицает, что сигнализация в начале пожара была выключена, такую информацию сообщил источник ТАСС. При этом телеграм-каналы Baza и Mash уточняли, что она все-таки сработала около 4 часов утра, но сотрудники не придали ей значения, отключили и продолжили работу. Сотрудники начали сами выбегать из здания около 7:30, рассказал Baza один из сотрудников склада.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Александр Ситюков
Wildberries Следственный комитет уголовное дело Пожар Шушары
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