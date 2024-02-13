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Суд заменил Кагарлицкому наказание со штрафа на реальный срок

Суд заменил Кагарлицкому штраф на лишение свободы сроком на пять лет
В декабре Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма, которое связано с его роликом про взрыв на Крымском мосту. Прокуратура обжаловала решение и настаивала на реальном сроке
Борис Кагарлицкий (в центре)
Борис Кагарлицкий (в центре) (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Апелляционный суд заменил социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом) штраф на реальный срок и приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Кагарлицкого постановили взять стражу в зале суда.

«Суд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Республики Коми на приговор Кагарлицкому и постановил решение первой инстанции отменить, назначить Кагарлицкому наказание в виде реального лишения свободы на срок 5 лет в колонии общего режима», — приводит ТАСС слова его адвоката Сергея Ерохова.

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Ерохову.

Верховный суд Коми в декабре 2023 года приговорил Кагарлицкого к штрафу по делу об оправдании терроризма. Тогда ему назначили штраф в 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. При этом сторона обвинения запрашивала для него срок в 5,5 лет лишения свободы. Гособвинение с приговором не согласилось и подало апелляцию.

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Политика
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Кагарлицкого арестовали по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — до семи лет лишения свободы) в июле 2023 года. По словам его защиты, оно было связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Следствие заявляло, что экспертизы подтвердили наличие в видео признаков поддержки Кагарлицким практики взрывов в качестве решения вопроса о прекращения военной операции. Кагарлицкий говорил, что обвинение построено на двух словах в названии видео, придуманном для привлечения внимания, а содержание ролика, по мнению социолога, не учитывалось. Защита настаивала, что тот осуждал насилие.

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На форуме «Валдай» осенью 2023 года к президенту Владимиру Путину по поводу Кагарлицкого обращалась профессор кафедры политических исследований Университета Манитобы Радика Десаи, передав главе государства обращение. Путин сказал, что не знает в деталях, кто такой Кагарлицкий, но пообещал изучить документ и отреагировать.

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Борис Кагарлицкий приговор оправдание терроризма уголовное дело
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