Суд отклонил жалобу защиты Кибовского на продление ареста

Александр Кибовский (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Московский городской суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского, которому продлили срок ареста. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

«Экс-министр правительства Москвы Александр Кибовский останется под стражей», — говорится в сообщении.

Речь идет о решении Замоскворецкого районного суда, принятом 12 сентября. Суд тогда продлил Кибовскому срок содержания под стражей до 22 декабря 2024 года.

Экс-главу департамента культуры Москвы задержали 17 июля. Ему вменяют восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество — ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В Следственном комитете считают, что Кибовский вместе с сообщниками помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Следствие оценило общий размер полученных взяток за выгодные условия по тендерам в 100 млн руб.

Подсудимый не признал вину и заявил, что его оговорили. На заседании суда, где экс-чиновника арестовали, он заявил о желании отправиться в зону специальной военной операции.