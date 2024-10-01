Суд отклонил жалобу защиты Кибовского на продление ареста
Московский городской суд не стал удовлетворять апелляционную жалобу защиты бывшего руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского, которому продлили срок ареста. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.
«Экс-министр правительства Москвы Александр Кибовский останется под стражей», — говорится в сообщении.
Речь идет о решении Замоскворецкого районного суда, принятом 12 сентября. Суд тогда продлил Кибовскому срок содержания под стражей до 22 декабря 2024 года.
Экс-главу департамента культуры Москвы задержали 17 июля. Ему вменяют восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество — ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса. В Следственном комитете считают, что Кибовский вместе с сообщниками помогал коммерческим организациям получать госконтракты. Следствие оценило общий размер полученных взяток за выгодные условия по тендерам в 100 млн руб.
Подсудимый не признал вину и заявил, что его оговорили. На заседании суда, где экс-чиновника арестовали, он заявил о желании отправиться в зону специальной военной операции.
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