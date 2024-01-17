В Башкирии завели дело о беспорядках после акции в поддержку защитника Куштау

В Башкирии завели дело о беспорядках после акции протеста у здания суда

У здания суда, где жителя Башкирии Алсынова приговорили к четырем годам колонии по делу о возбуждении ненависти, произошли стычки митингующих с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Полиция в Башкирии возбудила уголовное дело о массовых беспорядках против участников акции в поддержку местного жителя Фаиля Алсынова (Алчинова) — суд приговорил его к четырем годам заключения по делу о возбуждении ненависти. Об этом «Башинформу» сообщил председатель общественного совета при МВД республики Рафаил Диваев. По ст. 212 УК виновным грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В Баймаке на площади перед зданием районного суда произошли стычки с силовиками после приговора Алсынову, пишет портал ufa1.ru. Около здания суда собрались сотни людей, недовольных приговором. По словам участников акции, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, протестующие бросали в силовиков снежки.

Фаиль Алсынов родился 7 декабря 1986 года в Башкирии. Он выступал за сохранение шихана Куштау. Планы Башкирской содовой компании по разработке месторождения на этой горе вызвали протесты. После них шихан получил статус особо охраняемой природной территории. Алсынов был одним из лидеров организации «Башкорт», выступавшей за суверенитет республики (в 2020 году ее объявили экстремистской, после чего ликвидировали). Росфинмониторинг внес его в список «физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

О том, что силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, сообщает также телеграм-канал «Осторожно, новости». О задержаниях и стычках сообщил и адвокат Алсынова.

Глава Баймака Радмир Исянбаев не стал говорить с журналистами, потому что у него «совещание идет», сообщает ufa1.ru.

В пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан сообщили РБК, что у них нет информации. РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Башкортостану и направил запрос в администрацию Баймакского района.

Баймакский районный суд 17 января приговорил Алсынова к четырем годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК. Дело против него связано с его речью на митинге против золотодобычи на башкирском языке, в которой он, по мнению следствия, негативно высказался о «жителях Кавказа», «Средней Азии», «армянах». Согласно лингвистической экспертизе, речь идет в том числе о выражении «кара халык», которое Алсынов употребил, говоря о жителях Башкирии. По словам осужденного, он имел в виду «простой народ», однако эксперт посчитал это оскорблением (буквально фраза переводится как «черный народ»).

Алсынов не признал свою вину и заявил о планах обжаловать приговор.

Кроме того, суд вынес частные определения главе администрации Баймакского района «за отсутствие профилактической работы <...> в противодействии экстремистской деятельности», а также начальнику ОМВД России по Баймакскому району — «для принятия должных мер реагирования и проведения профилактической работы с населением с целью недопущения противозаконных действий».

Изначально суд должен был вынести приговор Алсынову 15 января, однако заседание было перенесено. В тот день перед зданием суда также прошла акция в поддержку обвиняемого.