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Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале

Пожар начался, когда ведущий поджег перчатку, девушки не смогли выбраться из квест-комнаты самостоятельно. Обе умерли в больнице, пострадал еще один посетитель
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Махачкале при пожаре в комнате во время проведения квеста погибли две девушки, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана в телеграм-канале.

Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета, пожар произошел 22 июля ночью, около 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Квест проходил в подвале здания на улице Расула Гамзатова.

По информации следствия, пожар начался из-за воспламенения бензиновой жидкости во время игры. Две посетительницы умерли от полученных ожогов.

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Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Дагестана Магомед Ахмедов рассказал ТАСС, что одна из них умерла сразу, вторая — утром 22 июля, сообщил он. По информации SHOT и Mash Gor, у второй девушки было обожжено 97% тела.

Погибшие девушки пришли на квест вместе с мужьями, пишет телеграм-канал Baza. По информации SHOT, пожар начался, когда ведущий поджег перчатку и отбросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином, о перчатке сообщает и Mash.

Пожар произошел на площадке под названием «Дом ужаса». Участников квеста заковывали в наручники и цепи и сажали в клетки, они должны были выбраться.

По информации телеграм-каналов, в результате пожара пострадал еще один посетитель. Mash и SHOT, пишут, что это — 20-летний молодой человек, у него обожжено 50% тела. По данным последнего, мужчина находится в реанимации.

Согласно данным с сайтов-агрегаторов, «Дом ужасов» проводит исключительно хоррор-квесты,

РБК обратился за комментарием в Минздрав Дагестана.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Маргарита Овсянникова
Дагестан Махачкала квест Пожар
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