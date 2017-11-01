Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 58,09 EUR Нал. 68,27 67,63 USD Бирж. 58,32 +0,35 EUR Бирж. 67,93 +0,39 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6365,52 -80,12 ММВБ 2064,31 -0,05% РТС 1113,41 -0,95% Brent 61,18 +1,07% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7493,08 +0,07%
Штаб на коленках
Лента новостей
СМИ опубликовали видео задержания устроившего теракт в Нью-Йорке водителя 03:17, Общество НАК сообщил о внешнем повреждении линии газопровода в Крыму 03:06, Политика В Раде призвали временно отстранить главу МВД Украины от должности 02:59, Политика Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент 02:57, Общество В Копенгагене в результате стрельбы погиб один человек 02:12, Общество В Пентагоне объяснили причины сбора биоматериала россиян 01:56, Политика СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене 01:39, Политика В аэропорту Храброво сообщили о снятии с рейса актера Александра Балуева 01:34, Общество Трамп назвал водителя наехавшего на людей в Нью-Йорке пикапа невменяемым 01:16, Общество В Лиге чемпионов определились первые участники плей-офф 01:04, Спорт NBC опубликовал видео с подозреваемым после теракта в Нью-Йорке 01:02, Общество Наталья Водянова, Гвинет Пэлтроу, Адель: как селебрити отметили Хеллоуин 00:57, Спецпроект РБК PINK Очевидцы рассказали о наезде автомобиля на людей в Нью-Йорке 00:55, Общество Что изменится в российском законодательстве в ноябре 00:43, Общество ЦСКА одержал вторую выездную победу в Лиге чемпионов 00:42, Спорт При теракте на Манхэттене погибли восемь человек 00:30, Общество В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж 00:25, Фотогалерея  СМИ сообщили о вылете Пучдемона из Брюсселя в Барселону 00:25, Политика Эксперты назвали наиболее нуждающиеся в помощи Москвы регионы 00:02, Экономика Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке 31 окт, 23:58, Общество Источники Reuters назвали наезд машины на людей на Манхэттене терактом 31 окт, 23:46, Общество На Манхэттене в результате наезда автомобиля на людей погибли 6 человек 31 окт, 23:27, Общество На Манхэттене неизвестный открыл стрельбу 31 окт, 23:07, Общество Бизнесу США закрыли доступ к международным проектам российских нефтяников 31 окт, 23:04, Политика Лига чемпионов по футболу. «Базель» — ЦСКА. Онлайн 31 окт, 22:45, Спорт Россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за службу в батальоне «Азов» 31 окт, 22:27, Политика Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб. 31 окт, 22:24, Общество Сооснователь Group-IB рассказал о совершивших кибератаку на банки России 31 окт, 21:56, Общество
Штаб на коленках
Газета № 187 (2684) (0111) 31 окт, 19:01
0
Штаб на коленках
Чем грозит Ксении Собчак уход «системного» политтехнолога
Политтехнолог Алексей Ситников покинул штаб Ксении Собчак. Стороны называют разные причины этого. Успешность президентской кампании телеведущей зависит от того, придет ли ее команда к согласию в ближайшие недели, говорят эксперты
Ксения Собчак (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Штаб без Ситникова

Во вторник, 31 октября, политтехнолог Алексей Ситников прекратил сотрудничество со штабом телеведущей Ксении Собчак, которая собирается баллотироваться в президенты. Об этом сообщили источники «Коммерсанта», позже сам Ситников и представители штаба подтвердили эту информацию РБК.

Вместе с Ситниковым из штаба ушли и его сотрудники, которые составляли большую часть команды, рассказал близкий к команде Собчак собеседник РБК. Ранее в понедельник, по его словам, в штабе было обсуждение стратегии привлечения к кампании людских ресурсов, во время которого «возникло несогласие», и команда Ситникова в полном составе покинула совещание. Во вторник она в полном составе не вышла на работу, добавил источник РБК.

Сам политтехнолог рассказал РБК, что у него не было конфликтов ни с кем из представителей штаба. «Они все очень профессиональные и приятные люди, вчера все мне СМС написали, чтобы попрощаться, — подчеркнул он. — Проблема в факторах неопределенности — их слишком много». В штабе телеведущей «царит неразбериха», сама кампания «сделана на коленке», а также есть финансовые проблемы, добавил Ситников. По его словам, во время поездок Собчак в Екатеринбург и Краснодар членам штаба пришлось самостоятельно собирать деньги на покупку билетов для охраны, оператора и пресс-секретаря телеведущей; кроме того, Ситников самостоятельно оплачивал офис на Саввинской набережной.

Собчак и ее команда: кто войдет в предвыборный штаб телеведущей Еще 4 фото
Фотогалерея

В штабе Собчак, после того как Ситников раздал несколько комментариев различным СМИ, рассказали, что расставание с политтехнологом не было полюбовным: он был уволен. Отказаться от сотрудничества с ним и его командой в штабе решили из-за того, что не были довольны результатами работы людей Ситникова. Кроме того, «оказалось, что они стоят адских денег».

В штабе политтехнолог отвечал за офлайн-часть кампании, в частности за сбор подписей. Ситников рассказал РБК, что не сомневается в том, что смог бы собрать нужные для регистрации Собчак в качестве самовыдвиженца 300 тыс. подписей. «Но для это нужно обучить 10 тыс. человек: ведь сколько нужно обойти квартир, чтобы за Ксению поставили подпись? У нее же антирейтинг 50%, для работы на нее нужно много волонтеров», — сказал Ситников и добавил, что оказался не готов включаться в кампанию «с таким количеством рисков и с такими масштабами [волонтерской] работы».

«Я не лучший пример self-made»: Собчак о работе, протестах и Путине Еще 6 фото
Фотогалерея

Об участии политтехнолога, который ранее консультировал Германа Грефа, Юлию Тимошенко и Бориса Ельцина, в своей предвыборной кампании Собчак сообщила на пресс-конференции 24 октября. Другими членами ее команды стали не менее известные в своих отраслях люди: журналист Антон Красовский, который в 2012 году возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова, политконсультант Виталий Шкляров, работавший с Берни Сандерсом, Ангелой Меркель и Бараком Обамой, член Общественной палаты и правозащитник Елена Лукьянова, сооснователь партии «Другая Россия» Марина Литвинович, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский и бывший режиссер телекомпании ВИD Сергей Кальварский. Возглавил штаб журналист и политолог, один из основателей НТВ Игорь Малашенко, работавший в 1996 году в штабе Бориса Ельцина.

Алексей Ситников (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Команда без медиатора

Между членами команды Собчак есть разногласия по важнейшим вопросам кампании, сказал РБК близкий к штабу источник. «Достаточно вспомнить, как во время пресс-конференции [Собчак] начала спорить с главой своего штаба о том, стоит ли ей сниматься с выборов в пользу Алексея Навального», — пояснил он. По его мнению, членам штаба следовало сначала договориться по всем принципиальным вопросам, а «потом уже кампанию начинать».

Хотя в команде телеведущей не все соглашаются друг с другом, такая ситуация совершенно нормальна для штаба кандидата без политического опыта, заявил РБК глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Это стартап, который возник спонтанно и работает довольно сумбурно, — сказал он. — Давайте посмотрим на них через месяц». По мнению политолога, провал работы штаба можно будет констатировать, если и через месяц его члены «не отстроят организационную систему».

Претензии к работе команды Ситникова вряд ли могли стать причиной окончания его сотрудничества со штабом, уверен эксперт. «Ситников — человек очень опытный, и я убежден, что в штабе Собчак нет ни одного человека, который мог бы адекватно оценить качество работы его и его команды». С ним согласен политтехнолог Вячеслав Смирнов, который считает Ситникова профессионалом. По его мнению, главная проблема кампании Собчак — в отсутствии у нее самой организационного опыта. «Сама Собчак стала начальником, но она не орговик», — рассказал он РБК.

Проблема команды телеведущей не только в этом, убежден глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Для любого штаба конфликтность — это нормально, но вокруг Собчак собрались люди с разным бэкграундом и опытом: для одних медийная активность — цель, а для других — только инструмент, отмечает Виноградов. Слаженной работе команды, уверен политолог, препятствует отсутствие общей цели и «медиатора», который бы сглаживал внутриштабные конфликты или «хотя бы избегал их опубличивания». «Такое ощущение, что все эти люди ни разу вместе не встречались и вместо кампании каждый публикует собственные интервью и ведет собственные самопрезентации», — резюмировал Виноградов. По его мнению, если в ближайшее время в команде Собчак не появится толковый руководитель, который сможет объединить ее членов, то «целостность штаба будут расшатывать и дальше и сильнее».

Если другие члены команды Собчак решат покинуть штаб ближе к марту 2018 года, когда должны пройти выборы, это может критически отразиться на результатах кампании, убежден политтехнолог Смирнов. «Если система налажена, то важен лишь тот, кто контролирует деньги и сеть сборщиков подписей, — размышляет эксперт. — Но у них таких в штабе просто нет, так что им нужен [глава штаба кандидата в мэры Москвы Дмитрия Гудкова Максим] Кац или кто-то вроде него». Более того, уход из команды телеведущей «системного», то есть близкого к Кремлю еще со времен Ельцина, эксперта Ситникова говорит о том, что ее шансы на регистрацию в качестве кандидата тают, считает политолог Константин Калачев.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Ксения Собчак , Алексей Ситников , президентские выборы-2018
Материалы по теме
В штабе Собчак назвали причины увольнения политтехнолога Ситникова Политика
Ушедший от Собчак политтехнолог заявил о нехватке денег в ее штабе Политика
«Святые 1990-е»: зачем Собчак сделала главой своего штаба основателя НТВ Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав