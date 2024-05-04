Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом в Свердловской области

Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом

В Ревде, Дегтярске и еще нескольких городах под Екатеринбургом из-за обрыва проводов после снегопада пропал свет, есть перебои со связью. На трассе из столицы Урала в Пермь из-за снега образовались пробки

Сотрудник ГИБДД на заснеженной трассе Пермь-Екатеринбург (Фото: "Вконтакте" / gibdd_66)

В нескольких городах Свердловской области из-за снегопада произошло отключение электроэнергии, сообщают «Россети Урал».

Речь идет о Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах, Сысерти — они расположены вблизи Екатеринбурга. В его пригороде также фиксируются нарушения электроснабжения.

Упавшие заснеженные деревья и налипший мокрый снег оборвали провода, повреждены две линии электропередачи 110 кВ, четыре линии 35 кВ и 16 линий 6-10 кВ.

«Группировка сил и средств, которая на текущий момент задействована на ликвидации последствий стихии насчитывает более 50 человек, оснащенных двумя десятками спецтехники. «Россети Урал» сейчас стягивает дополнительные аварийно-восстановительные бригады на территории, где наблюдаются наиболее серьезные повреждения», — отметили в «Россетях».

В компании добавили, что работу энергетиков усложняет ухудшение обстановки на дорогах, для проезда к местам повреждений сетей приходится расчищать путь.

Местный портал e1.ru сообщает о проблемах на трассе из Екатеринбурга в Пермь (Пермский тракт). Очевидцы рассказали порталу, что из-за снегопада там встали фуры, движение остановилось, образовались пробки.

«Ревдинский рабочий» сообщает, что в городе на многих улицах повалены деревья, спецтехника уже занимается их уборкой. В Ревде наблюдаются проблемы с сотовой связью.

Администрация города сообщила, что в связи с прогнозированием морозов до минус 4 градусов, дождя, снега (высота снежного покрова до 10 см) с 4 по 5 мая в городе ввели режим повышенной готовности.