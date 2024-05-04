Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом
В нескольких городах Свердловской области из-за снегопада произошло отключение электроэнергии, сообщают «Россети Урал».
Речь идет о Ревде, Дегтярске, Нижних Сергах, Сысерти — они расположены вблизи Екатеринбурга. В его пригороде также фиксируются нарушения электроснабжения.
Упавшие заснеженные деревья и налипший мокрый снег оборвали провода, повреждены две линии электропередачи 110 кВ, четыре линии 35 кВ и 16 линий 6-10 кВ.
«Группировка сил и средств, которая на текущий момент задействована на ликвидации последствий стихии насчитывает более 50 человек, оснащенных двумя десятками спецтехники. «Россети Урал» сейчас стягивает дополнительные аварийно-восстановительные бригады на территории, где наблюдаются наиболее серьезные повреждения», — отметили в «Россетях».
В компании добавили, что работу энергетиков усложняет ухудшение обстановки на дорогах, для проезда к местам повреждений сетей приходится расчищать путь.
Местный портал e1.ru сообщает о проблемах на трассе из Екатеринбурга в Пермь (Пермский тракт). Очевидцы рассказали порталу, что из-за снегопада там встали фуры, движение остановилось, образовались пробки.
«Ревдинский рабочий» сообщает, что в городе на многих улицах повалены деревья, спецтехника уже занимается их уборкой. В Ревде наблюдаются проблемы с сотовой связью.
Администрация города сообщила, что в связи с прогнозированием морозов до минус 4 градусов, дождя, снега (высота снежного покрова до 10 см) с 4 по 5 мая в городе ввели режим повышенной готовности.
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