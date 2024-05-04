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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто назвал угрожающими слова Макрона об отправке войск на Украину

Глава МИД Венгрии назвал слова Макрона об отправке войск на Украину угрожающими
Сюжет
Военная операция на Украине

Слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину звучат угрожающе, такое решение стало бы пересечением красных линий, заявил французскому телеканалу LCI глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Если европейские или американские солдаты ступят на украинскую землю, это будет означать, что мы пересекли красную линию внутри НАТО», — сказал он (цитата по Le Figaro). По его словам, это приведет к «прямой конфронтации с Россией» и «третьей мировой войне». Сийярто также призвал «объявить прекращение огня и начать мирные переговоры» вместо «отправки новых вооружений».

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Эмманюэль Макрон

В начале мая Макрон в интервью The Economist призвал союзников не исключать отправку войск на Украину. Он также назвал два условия для такого варианта развития событий: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева. Президент Украины Владимир Зеленский в марте исключил необходимость присутствия иностранного контингента.

В Кремле ранее допускали возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западных войск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя интервью Макрона, назвал его слова «очень опасной тенденцией».

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Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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