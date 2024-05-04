В Египте состоятся переговоры по прекращению огня в секторе Газа
В Египте 4 мая состоятся переговоры по вопросу прекращения огня и обмена израильских заложников на палестинских заключенных, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление ХАМАС.
Группировка заявила, что в «позитивном духе» рассматривает представленное предложение. Согласно информации портала Axios, речь идет об обмене 33 заложников — женщин, в том числе военнослужащих, мужчин старше 50 лет и заложников мужского пола в плохом состоянии здоровья — на 900 палестинских заключенных плюс примерно 40 дней прекращения огня.
«Мы в ХАМАС и палестинские силы сопротивления полны решимости достичь соглашения, которое удовлетворит требования нашего народа о полном прекращении агрессии, выводе оккупационных сил, возвращении перемещенных лиц, оказании помощи и восстановлении, а также о серьезном обменном соглашении", — говорится в сообщении ХАМАС.
Как пишет Axios со ссылкой на источник, в Каир прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс — США, Египет и Катар выступают посредниками в переговорах. The Times of Israel уточняет, что в переговорах будут участвовать представители ХАМАС, ЦРУ и Каира.
Израильские источники портала сказали, что есть вероятность получить согласие ХАМАС на выполнение первого этапа сделки — освобождения заложников — без прекращения огня. Однако это может привести к тому, что группировка уменьшит число освобождаемых до 20 или потребует освободить больше палестинцев.
«Они готовы заключить сделку, которая будет на условиях, близких к их требованиям, с очень небольшим простором для гибкости», — сказал израильский чиновник. По его словам, вопрос в том, согласится ли пойти на условия группировки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В заложниках у ХАМАС остаются 132 человека, в том числе шесть американцев, напоминает Axios. Портал отмечает, что в нынешних усилиях по достижению прекращения огня активное участие принимает президент Джо Байден.
Во время прошлого временного перемирия в ноябре были освобождены свыше 100 человек, в том числе несколько россиян.
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