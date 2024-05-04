Алжир запросил заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в Газе

Алжир на 7 мая запросил закрытое заседание Совбеза ООН по массовым захоронениям в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

В середине апреля газета Al Quds Al Arabi и телеканал Al Jazeera сообщили об обнаружении в Хан-Юнисе братской могилы с по меньшей мере 200 телами. Позднее было обнаружено еще около 200 тел.

Местные власти заявили, что на некоторых телах обнаружены следы казни, и призвали к международному расследованию. Арабские СМИ утверждали, что захоронения сделали израильские военные, чтобы скрыть следы преступлений в секторе Газа.

В офисе премьер-министра Израиля назвали дезинформацией заявления о причастности ЦАХАЛ к братской могиле. Там допустили, что ее могли вырыть местные жители еще до начала операции ЦАХАЛ в эксклаве.