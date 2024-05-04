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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
Сюжет
Военная операция на Украине

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией. Ограничения действовали с 2:04 до 2:17 мск.

Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, 2 мая средства ПВО сбили дрон над территорией полуострова, в это время на мосту перекрывали движение.

Минобороны отчиталось о шести сбитых ATACMS
Политика
Несдетонировавший суббоеприпас ATACMS

Минобороны 30 апреля отчиталось об уничтожении шести ракет ATACMS. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки ракетами именно этого типа у Симферополя обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы.

Reuters, Politico и AP 24 апреля сообщили, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что новая партия ATACMS не повлияет на ход военной операции.

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