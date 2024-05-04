На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей, сообщает телеграм-канал с оперативной информацией. Ограничения действовали с 2:04 до 2:17 мск.
Движение по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог. В частности, 2 мая средства ПВО сбили дрон над территорией полуострова, в это время на мосту перекрывали движение.
Минобороны 30 апреля отчиталось об уничтожении шести ракет ATACMS. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки ракетами именно этого типа у Симферополя обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы.
Reuters, Politico и AP 24 апреля сообщили, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что новая партия ATACMS не повлияет на ход военной операции.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах