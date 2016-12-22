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Савченко опубликовала новые списки военопленных Политика, 18:23 Во Владивостоке на судоремонтном заводе загорелся траулер Общество, 18:15 Месси потерял статус самого дорогого футболиста мира Спорт, 18:05 «Транснефть» пожаловалась на ограничение приема нефти НПЗ «Роснефти» Бизнес, 18:04 МВФ улучшил прогнозы роста экономики развитых стран мира Экономика, 18:01 Совет Европы призвал Россию отказаться от декриминализации побоев в семье Общество, 17:42 «Роскосмос» заявил о замене готовящегося к полету на МКС «Союза» Технологии и медиа, 17:35 Минэнерго утвердило инвестпрограмму «РусГидро» на 114 млрд руб. Бизнес, 17:33 Антон Носик оплатил штраф по делу об экстремизме Общество, 17:26 Порошенко поручил передать в Международный суд ООН иск к России Политика, 17:25 Василий Уткин станет ведущим телеканала РБК Технологии и медиа, 17:24 Путин привязал зарплаты глав ПФР и ФОМС к зарплате их сотрудников Общество, 17:19 Дилемма Трампа: перед какой партией «разоружаться»? Андрей Колесников руководитель программы Московского центра Карнеги Мнение, 17:17 В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Мексике убиты 4 человека Общество, 17:12 Депутат Госдумы предложил убрать из законов упоминание о смертной казни Общество, 16:45 «Черный ящик» с упавшего под Бишкеком Boeing доставят в Москву Общество, 16:44 Мужчина открыл стрельбу возле начальной школы в Шотландии Общество, 16:42 Московская биржа объяснила причины приостановки торгов на фондовом рынке Финансы, 16:33 В честь Доктора Лизы назвали военный детский санаторий в Евпатории Общество, 16:31 «Газпром» сообщил об увеличении экспорта газа в Европу на 25% Бизнес, 16:25 Директор «Театра.doc» сообщила о новом уголовном деле против Павленского Общество, 16:24 Суд взыскал с банды Цапков в 1,5 тыс. раз меньше требований потерпевших Общество, 16:05 Эксперты опознали тела 15 погибших при крушении Boeing в Киргизии Общество, 16:05 Братство шашлыка: как заработать миллиард на жареном мясе Свое дело, 16:02 Полиция Москвы начала проверку видео с нарушающим ПДД свадебным кортежем Общество, 15:51 Больная тема: почему конгресс США решил отменить Obamacare Политика, 15:47 «Первый канал» связал утечку серии «Шерлока» с возможной атакой хакеров Технологии и медиа, 15:46 СМИ сообщили о задержании более 60 вероятных пособников ИГ в Чечне Общество, 15:44
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