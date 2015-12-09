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Лента новостей 23:12 МСК
Улицу в Анкаре переименовали в честь убитого посла России в Турции Политика, 22:52 Цена барреля нефти марки Brent впервые в новом году упала ниже $55 Финансы, 22:47 Госдеп принес извинения ЛГБТ-сообществу за «десятилетия дискриминации» Политика, 22:12 После перехода под контроль «Роснефти» из «Башнефти» ушел IR-директор Бизнес, 22:06 ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года Спорт, 22:01 В Афинах умер консул России Общество, 21:59 Bloomberg назвал зятя Трампа кандидатом на пост советника в Белом доме Политика, 21:39 ЦБ сообщил о первых жалобах на электронное ОСАГО Финансы, 21:33 «Сбербанк» сообщил о сбоях в работе уличных банкоматов из-за холода Общество, 21:23 Табак вне закона: как Минздрав планирует бороться с курением до 2022 года Общество, 21:05 Глава «КамАЗа» обвинил организаторов «Дакара» в желании убрать россиян Спорт, 21:01 Трамп и глава Alibaba Джек Ма обсудили развитие малого бизнеса США Бизнес, 20:57 Аналитики рассказали о снижении интереса россиян к ресторанам в праздники Бизнес, 20:51 Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа Бизнес, 20:27 Претенденты на Москву: кого СМИ прочат на должность посла США в России Политика, 20:25 Главный редактор «АиФ» покинул свой пост Общество, 20:15 СМИ узнали о поставках России в Иран 116 тонн урана Политика, 20:10 Правительство попросило доработать законопроект об онлайн-кинотеатрах Технологии и медиа, 20:07 В Москве эвакуировали людей из здания Замоскворецкого суда Общество, 19:53 Перемирие Шредингера: как в Сирии соблюдается режим прекращения огня Политика, 19:53 Нацразведка США заявила о пике риска конфликтов со времен холодной войны Политика, 19:42 Гражданке Узбекистана вернули изъятого полицией ребенка Общество, 19:41 Минздрав прокомментировал идею запретить табак рожденным после 2015 года Общество, 19:09 Госдума начнет весеннюю сессию с декриминализации побоев в семье Политика, 19:06 Суд утвердил сделку по реструктуризации долга компании Рустама Тарико Бизнес, 18:58 Трое депутатов Госдумы шестого созыва не покинули служебные квартиры Политика, 18:48 Главред «Кавказского узла» подал заявление в СК на Даудова Политика, 18:39 Russia Beyond The Headlines передали управляющей телеканалом RT компании Технологии и медиа, 18:37
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Крушение Ту-154 над Черным морем
Убийство посла России в Турции
Новый бюджет России
25 лет без СССР
Выборы в США
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Цена барреля нефти марки Brent впервые в новом году упала ниже $55 Вторая половина дня торгов на Лондонской бирже ознаменовалась резким падением цены на нефть марки Brent, которая впервые в 2017 году опустилась ниже отметки $55 за баррель. Нефть марки WTI также подешевела
ЦБ сообщил о первых жалобах на электронное ОСАГО  Российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа  Нацразведка США заявила о пике риска конфликтов со времен холодной войны  Кремль заявил о «серьезной усталости» от обвинений в кибератаках  Россия определилась с кандидатурой представителя на инаугурации Трампа  «Коммерсантъ» объяснил решение закрыть печатные «Деньги» и «Власть»  Глобальные фонды начали 2017 год с притока инвестиций в Россию  Аналитики рассказали о снижении интереса россиян к ресторанам в праздники  Экс-губернатор Сахалина не смог оспорить изъятие имущества на 1 млрд руб.  Трамп ответил на критику Мэрил Стрип  В Афинах умер консул России  Lexus представил седан LS нового поколения​  ФИФА назвала лучшего футболиста мира 2016 года  Глава «КамАЗа» обвинил организаторов «Дакара» в желании убрать россиян 
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Претенденты на Москву: кого СМИ прочат на должность посла США в России Политика
Перемирие Шредингера: как в Сирии соблюдается режим прекращения огня Политика
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Максим Артемьев, историк, журналист Оглохшая власть: как убийство Распутина ускорило гибель монархии
Сергей Костяев, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Секретность и самолюбие: как Дональд Трамп реагирует на доклады спецслужб
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ММВБ 09.01 2211,25 -0,12% РТС 09.01 1160,27 -1,05% Brent 23:11 54,81 -3,42% DJIA 23:11 19905,96 -0,29% Nasdaq 22:56 5532,62 0,21% FTSE 09.01 7237,77 0,38%
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