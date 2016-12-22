— Женские марши против Трампа в Вашингтоне и в мире. Фоторепортаж — В Италии решили судиться с Charlie Hebdo из-за карикатуры о лавине — Трамп выбрал для своего первого официального визита штаб-квартиру ЦРУ — Меркель выступила за поиск компромиссов между Европой и США при Трампе — В Раде предложили ввести ответственность за «официальное многоязычие» — Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными — Кремль заявил о недопустимости симметричного сокращения ядерных арсеналов — Песков рассказал о будущем «Искандеров» в Калининградской области — Мединский пообещал публично высмеять нападки на свою диссертацию — Глава ФАС напомнил о роли ведомства в становлении богатства Михельсона — Мединский назвал ключевое условие передачи Исаакиевского собора РПЦ — Crédit Suisse назвал 10 «черных лебедей» для глобальной экономики — Мутко назвал трансфер «Зенита» угрожающим имиджу российского футбола — Международный союз биатлонистов сообщил о полном оправдании 22 россиян