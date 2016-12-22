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Лента новостей 2:48 МСК
Международный суд ООН начнет слушания по иску Украины к России в марте Политика, 01:42 Трамп отверг направленность иммиграционного указа против мусульман Политика, 01:31 Британия отправит эсминец в Черное море впервые после холодной войны Политика, 00:59 Посольство России подтвердило гибель российского лыжника на Монблане Общество, 00:27 Новый тон: о чем и как говорили Путин и Трамп Политика, 00:11 Москва поможет Гуцериеву построить крупнейший жилой комплекс Бизнес, 00:05 СМИ узнали о планах обязать въезжающих в США раскрывать данные о соцсетях Политика, 00:02 На парковке подмосковного торгового центра зарезали подростка Общество, Вчера, 23:47 На праймериз Соцпартии во Франции победил Бенуа Амон Политика, Вчера, 23:31 Белый дом заявил об отсутствии решения Трампа о снятии санкций с России Политика, Вчера, 23:19 В горах Монблана погиб российский лыжник Общество, Вчера, 22:47 СМИ узнали о международном розыске участников группы «Шалтай-Болтай» Политика, Вчера, 21:54 В Подмосковье начали проверку после гибели двух мужчин на железной дороге Общество, Вчера, 21:52 Депутат сейма Литвы предложил забрать у России Калининградскую область Политика, Вчера, 20:43 Футболист ЦСКА подпишет контракт с турецким клубом Спорт, Вчера, 20:22 Кого и почему коснулся иммиграционный указ Трампа Политика, Вчера, 19:54 Найденный в порту Севастополя «подозрительный предмет» оказался муляжом Общество, Вчера, 19:42 СМИ узнали о переброске в Сирию российских бронемашин «Водник» Общество, Вчера, 19:17 Испугавшиеся санкций банки не допустят к деньгам стратегических компаний Экономика, Вчера, 19:14 На Филевской линии московского метро произошел сбой в движении поездов Общество, Вчера, 19:13 Управделами президента подало иск на не освободивших жилье экс-депутатов Политика, Вчера, 19:05 Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене Политика, Вчера, 18:52 В Севастополе начали проверку из-за «подозрительного предмета» в порту Общество, Вчера, 18:23 Сирийские власти сообщили об освобождении района к западу от Дамаска Политика, Вчера, 17:39 Страховщики столкнулись с максимальным уровнем выплат по ОСАГО Финансы, Вчера, 17:13 СМИ сообщили о проблемах с расшифровкой российских данных о MH-17 Общество, Вчера, 17:10 СК начал проверку по факту гибели возможного учредителя Soho Rooms Общество, Вчера, 16:41 Роджер Федерер побил рекорд на Открытом чемпионате Австралии Спорт, Вчера, 16:21
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АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого Агентство по страхованию вкладов переоценило ипотечные сертификаты, в которые вкладывали средства НПФ Евгения Новицкого. По сравнению с балансовой их рыночная стоимость была снижена на 40%. В эти бумаги также инвестировали фонды группы «Сафмар»
Трамп отверг направленность иммиграционного указа против мусульман  Москва поможет Гуцериеву построить крупнейший жилой комплекс  СМИ узнали о планах обязать въезжающих в США раскрывать данные о соцсетях  Белый дом заявил об отсутствии решения Трампа о снятии санкций с России  СМИ узнали о международном розыске участников группы «Шалтай-Болтай»  Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене  Шойбле признал ошибки в политике «открытых дверей» Ангелы Меркель  СМИ сообщили о проблемах с расшифровкой российских данных о MH-17  Испугавшиеся санкций банки не допустят к деньгам стратегических компаний  СМИ узнали о переброске в Сирию российских бронемашин «Водник»  Суд приостановил исполнение указа Трампа об ограничении въезда в США  СК начал проверку по факту гибели возможного учредителя Soho Rooms  Футболист ЦСКА подпишет контракт с турецким клубом  «МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения 
Кого и почему коснулся иммиграционный указ Трампа
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