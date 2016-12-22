По делу лидера хакеров «Шалтай-Болтай» арестовали еще двух человек

В Лефортовском суде сообщили об аресте по делу предполагаемого лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» еще двоих фигурантов. В суде уточнили, что Александр Филинов и Константин Тепляков по этому делу были арестованы еще в ноябре