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Лента новостей 11:27 МСК
Коллекторы оценили сокращение рынка с Нового года в 50% Финансы, 10:48 В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре Общество, 10:42 При пожаре на туристическом судне в Индонезии погибли пять человек Общество, 10:02 В результате теракта в Стамбуле погибли 16 иностранцев Общество, 09:48 Теракт в ночном клубе в центре Стамбула. Фотогалерея Фотогалерея, 09:36 Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек Политика, 08:08 От Москвы до Рио-де-Жанейро: как мир встретил Новый год. Фоторепортаж Фотогалерея, 07:59 С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников Общество, 07:32 Ким Чен Ын заявил о завершающем этапе разработки северокорейской МБР Политика, 06:59 В Магадане в новогоднюю ночь загорелось здание Следственного комитета Общество, 06:51 В Лондоне заявили о подготовке химических атак на Великобританию Политика, 06:22 Генконсульство заявило об отсутствии россиян среди погибших в Стамбуле Политика, 05:36 Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США Политика, 05:17 Вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой пять километров Общество, 04:33 Власти заявили о гибели 35 человек при стрельбе в ночном клубе в Стамбуле Политика, 03:24 Полиция Канады задержала уснувшего в кабине самолета пьяного пилота Общество, 02:48 Двое в костюмах Санта Клаусов открыли стрельбу в ночном клубе в Стамбуле Политика, 02:37 Лукашенко назвал свою страну заложником экономической ситуации Политика, 02:11 Порошенко призвал украинцев не повторять ошибок столетней давности Политика, 01:19 В российском посольстве в США Новый год встретили по времени Москвы Политика, 00:13 Новеллы-2017: что изменится в российских законах в новом году Общество, 00:00 Компания из Вермонта опровергла сведения о взломе сети хакерами из России Политика, Вчера, 23:40 Минобороны сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Сирии Политика, Вчера, 23:23 В Красноярске из-за отказа двигателя срочно сел японский Boeing Общество, Вчера, 22:30 Налетчики с пистолетом отобрали у москвича 5 млн рублей Общество, Вчера, 22:20 Чуркин призвал «не напускать тумана» вокруг перемирия в Сирии Политика, Вчера, 22:11 Совбез ООН одобрил подготовленную Россией и Турцией резолюцию по Сирии Политика, Вчера, 21:26 Валлийский футбольный клуб побил мировой рекорд «Аякса» Спорт, Вчера, 20:55
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Убийство посла России в Турции
Новый бюджет России
25 лет без СССР
Выборы в США
Рейтинг РБК 500
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Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек Жертвами террориста, устроившего стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула, по последним данным, стали 39 человек, еще 69 получили ранения. Всего в клубе было от 600 до 800 человек. Россиян среди погибших нет
Порошенко призвал украинцев не повторять ошибок столетней давности  Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США  Лукашенко назвал свою страну заложником экономической ситуации  В российском посольстве в США Новый год встретили по времени Москвы  В Лондоне заявили о подготовке химических атак на Великобританию  Компания из Вермонта опровергла сведения о взломе сети хакерами из России  Коллекторы оценили сокращение рынка с Нового года в 50%  Путин в новогоднем обращении назвал способ стать «волшебником»  Несколько десятков россиян застряли в аэропорту Дубая из-за тумана  Продюсер Fight Nights рассказал о состоянии Мирзаева после нападения  В Красноярске из-за отказа двигателя срочно сел японский Boeing  Теракт в ночном клубе в центре Стамбула. Фотогалерея  От Москвы до Рио-де-Жанейро: как мир встретил Новый год. Фоторепортаж  Карлсен досрочно ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу 
Новеллы-2017: что изменится в российских законах в новом году
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