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Депутаты попросили у Минфина раздать им по 700 тысяч рублей на транспорт

ФАС обвинил Московский метрополитен в нарушении прав малого бизнеса

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Володин заявил о готовности оформить предложения патриарха в законы

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Четверть россиян осталась недовольна новогодними телепрограммами

Патриарх Кирилл предложил создать в России банки для бедных

Курс доллара поднялся выше 60 руб. в ожидании покупок валюты Минфином

Комитет Госдумы рекомендовал запретить называть детей цифрами и символами

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Суд принял иск к властям Петербурга из-за передачи Исаакиевского собора

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Кремль заявил о заинтересованности Катара в инвестициях в Россию

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Кремль призвал США оценить последствия создания зон безопасности в Сирии

Индекс Nikkei в долларовом выражении вырос до максимума за 17 лет

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