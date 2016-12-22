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Следователи начали проверку в связи с госпитализацией Кара-Мурзы младшего

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МИД заявил о минометных обстрелах российского посольства в Дамаске

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Москва оставила «Ночным волкам» площадки в Крылатском и Мневниках