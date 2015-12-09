Цена барреля нефти марки Brent впервые в новом году упала ниже $55

Вторая половина дня торгов на Лондонской бирже ознаменовалась резким падением цены на нефть марки Brent, которая впервые в 2017 году опустилась ниже отметки $55 за баррель. Нефть марки WTI также подешевела