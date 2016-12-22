АСВ обесценило инвестиции пенсионных фондов Новицкого

Агентство по страхованию вкладов переоценило ипотечные сертификаты, в которые вкладывали средства НПФ Евгения Новицкого. По сравнению с балансовой их рыночная стоимость была снижена на 40%. В эти бумаги также инвестировали фонды группы «Сафмар»