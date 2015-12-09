В результате теракта в Стамбуле пострадала гражданка Азербайджана

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В результате теракта в Стамбуле погибли 16 иностранцев

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Число погибших при теракте в центре Стамбула возросло до 39 человек

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Власти заявили о гибели 35 человек при стрельбе в ночном клубе в Стамбуле

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Совбез ООН одобрил подготовленную Россией и Турцией резолюцию по Сирии