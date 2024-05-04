Politico узнала о дроне — номере один в списке желаний Украины от США

Украина желает получить от США разведывательные дроны MQ-9 Reaper. Обсуждение их передачи Киеву велось еще в 2022-м, но в Вашингтоне отмечали, что эти беспилотники — «не жильцы» в зоне конфликта, их собьют российские ПВО

MQ-9 Reaper (Фото: Airman 1st Class Kyrii Richardso / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев все больше проявляет интерес к американским разведывательным беспилотникам MQ-9 Reaper из США, он находится «на первом месте» в списке желаний Украины от США в последние месяцы, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники газеты, эти дроны и раньше были в числе приоритетных вооружений для Украины, однако она собиралась применять их для ударов и наблюдения. Теперь же она больше заинтересована в его применении для разведки, так как ищет любые способы получить преимущество в ходе боевых действий. С помощью таких беспилотников Киев сможет определять цели глубоко за линией боесоприкосновения, отмечает Politico.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Украине.

Politico в декабре 2022-го писала, что ВВС США были готовы передать MQ-9 Reaper Украине, однако в Пентагоне выступили против. Источники газеты говорили, что это связано с угрозой раскрытия некоторых технологий и уничтожения дронов. Украинская сторона была разочарована этим решением, при том что она обещала использовать их для ударов по российским позициям на территории, которую считает своей, и сообщать о целях перед нанесением ударов.

За время проведения военной операции с MQ-9 Reaper произошло несколько инцидентов в районе Черного моря. В марте 2023-го такой дрон упал в море после сближения с российскими истребителями Су-27. Минобороны заявило, что самолеты не вступали в контакт с беспилотником и не применяли вооружение, MQ-9 совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». Вашингтон указывал, что истребители Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» дрона, хотя он находился в международном пространстве.

После этого случая председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что MQ-9 в зоне украинского конфликта «не жилец», его собьют российские ПВО.