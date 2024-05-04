Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта

Минобороны Украины после выявления коррупционных рисков изменило механизмы закупок, теперь над ними ведется сторонний надзор, сообщили в ведомстве. Там также оценили траты на содержание одного солдата ВСУ без оружия — $30 тыс.

Военная операция России на Украине «выявила ряд конкретных коррупционных рисков» в украинском министерстве обороны, заявил замглавы ведомства Юрий Джигир Bloomberg.

Из-за этого министерство изменило механизм закупок, он стал двухэтапным — в частности, речь идет о надзоре за процессом со стороны двух госкомпаний, указал чиновник. По его словам, такая система позволила «ликвидировать коррупционные риски».

Кроме того, Джигир рассказал об усилении взаимодействия с НАТО: Украина активизировала участие в программе альянса, цель которой — продвижение оборонных реформ и соблюдение антикоррупционных обязательств.

Замглавы Минобороны также оценил траты на содержание одного солдата ВСУ без оружия — 1,2 млн гривен ($30 тыс.).

Еще Джигир отметил, что Киев работает с Вашингтоном над устранением вопросов по поводу хранения и развертывания западных боеприпасов, в рамках этой деятельности было проведено шесть инспекций на военных объектах.

В этом году стало известно о нескольких делах против чиновников, участвовавших в снабжении ВСУ. Например, в январе бывшего руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, нынешнего начальника этого департамента Тоомасе Нахкура и топ-менеджера «Львовского арсенала» Юрия Збитнева заподозрили в хищении почти 1,5 млрд гривен ($40 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов для ВСУ. Средства за них были перечислены «Львовскому арсеналу», который должен был закупить снаряды за рубежом, но он в итоге так и не поставил армии боеприпасы, деньги были выведены в тень.