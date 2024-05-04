 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта

Минобороны Украины заявило о выявлении коррупционных рисков на фоне конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны Украины после выявления коррупционных рисков изменило механизмы закупок, теперь над ними ведется сторонний надзор, сообщили в ведомстве. Там также оценили траты на содержание одного солдата ВСУ без оружия — $30 тыс.

Военная операция России на Украине «выявила ряд конкретных коррупционных рисков» в украинском министерстве обороны, заявил замглавы ведомства Юрий Джигир Bloomberg.

Из-за этого министерство изменило механизм закупок, он стал двухэтапным — в частности, речь идет о надзоре за процессом со стороны двух госкомпаний, указал чиновник. По его словам, такая система позволила «ликвидировать коррупционные риски».

Кроме того, Джигир рассказал об усилении взаимодействия с НАТО: Украина активизировала участие в программе альянса, цель которой — продвижение оборонных реформ и соблюдение антикоррупционных обязательств.

Замглавы Минобороны также оценил траты на содержание одного солдата ВСУ без оружия — 1,2 млн гривен ($30 тыс.).

Еще Джигир отметил, что Киев работает с Вашингтоном над устранением вопросов по поводу хранения и развертывания западных боеприпасов, в рамках этой деятельности было проведено шесть инспекций на военных объектах.

Западный инвестор пожаловался на вымогательство украинских чиновников
Бизнес
Фото:Leon Neal / Getty Images

В этом году стало известно о нескольких делах против чиновников, участвовавших в снабжении ВСУ. Например, в январе бывшего руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, нынешнего начальника этого департамента Тоомасе Нахкура и топ-менеджера «Львовского арсенала» Юрия Збитнева заподозрили в хищении почти 1,5 млрд гривен ($40 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов для ВСУ. Средства за них были перечислены «Львовскому арсеналу», который должен был закупить снаряды за рубежом, но он в итоге так и не поставил армии боеприпасы, деньги были выведены в тень.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
коррупция Минобороны Украины Украина ВСУ
Материалы по теме
На Украине бывшего советника Зеленского задержали по делу о коррупции
Политика
Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции
Политика
Глава метро Киева уволился после обвинений в коррупции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса Политика, 02:56
Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта Политика, 02:33
Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды Политика, 02:18
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей Политика, 02:08
Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом Общество, 01:49
Вильфанд пообещал москвичам «нудный и монотонный» дождь в ночь на Пасху Общество, 01:34
В Харькове раздались взрывы Политика, 01:14
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину Политика, 01:04
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь Общество, 00:50
В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией улиц и переулков Политика, 00:30
США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России Политика, 00:20
Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ. Главные интриги 27-го тура Спорт, 00:00
Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем Политика, 03 мая, 23:57
Протаранившего ворота посольства России в Дублине частично оправдали Политика, 03 мая, 23:49