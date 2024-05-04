 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ЕС раскрыли, почему Украине будет сложнее получить военную помощь

Посол ЕС: Украину ждут сложности с помощью, если она не будет отчитываться
Сюжет
Военная операция на Украине

Киев может столкнуться с трудностями при получении новой помощи от Евросоюза, если не предоставит отчетность по ее использованию, заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

По ее словам, Киев получает «очень серьезные» поступления в бюджет от западных партнеров. «Если граждане [стран ЕС. — РБК] считают, что мы только отдаем деньги и не имеем прозрачности, отчетности и так далее, то тогда в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить», — сказала Матернова (цитата по ТАСС).

Еврокомиссия выделила Украине «жизненно важный» транш помощи
Политика
Фото:София Гатилова / Reuters

В начале февраля Евросоюз утвердил пакет помощи для Украины в размере €50 млрд. Он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд и рассчитан на четыре года. Брюссель уже перевел два транша Киеву.

Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика, как и система обороны, без «внешней подпитки» существовать не сможет.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Евросоюз Украина военная помощь
Материалы по теме
Республиканцы потребовали отставки продвинувшего помощь Киеву Джонсона
Политика
Столтенберг заявил, что страны НАТО не передали Киеву обещанную помощь
Политика
В офисе Зеленского заявили, что помощь США была нужна Киеву «еще вчера»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Египте состоятся переговоры по прекращению огня в секторе Газа Политика, 04:18
В ЕС раскрыли, почему Украине будет сложнее получить военную помощь Политика, 04:03
Сийярто назвал угрожающими слова Макрона об отправке войск на Украину Политика, 03:36
Telegraph узнала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине Политика, 03:21
В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса Политика, 02:56
Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта Политика, 02:33
Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды Политика, 02:18
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей Политика, 02:08
Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом Общество, 01:49
Вильфанд пообещал москвичам «нудный и монотонный» дождь в ночь на Пасху Общество, 01:34
В Харькове раздались взрывы Политика, 01:14
Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину Политика, 01:04
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь Общество, 00:50
В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией улиц и переулков Политика, 00:30