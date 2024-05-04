В ЕС раскрыли, почему Украине будет сложнее получить военную помощь

Посол ЕС: Украину ждут сложности с помощью, если она не будет отчитываться

Киев может столкнуться с трудностями при получении новой помощи от Евросоюза, если не предоставит отчетность по ее использованию, заявила посол ЕС на Украине Катарина Матернова.

По ее словам, Киев получает «очень серьезные» поступления в бюджет от западных партнеров. «Если граждане [стран ЕС. — РБК] считают, что мы только отдаем деньги и не имеем прозрачности, отчетности и так далее, то тогда в долгосрочной перспективе такую поддержку будет трудно обеспечить», — сказала Матернова (цитата по ТАСС).

В начале февраля Евросоюз утвердил пакет помощи для Украины в размере €50 млрд. Он предполагает кредиты на €33 млрд и невозвратные гранты на €17 млрд и рассчитан на четыре года. Брюссель уже перевел два транша Киеву.

Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика, как и система обороны, без «внешней подпитки» существовать не сможет.