 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды

Тушение огня на заводе Diehl в Берлине прервали из-за риска загрязнения воды

Пожарные приостановили тушение пожара на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl Metall в Берлине из-за угрозы попадания загрязненной воды в стоки, сообщил Bild представитель пожарной службы Адриана Венцеля.

Спасатели построили заграждения из мешков с песком, чтобы избежать слив загрязненной химикатами воды в канал Тельтов, сказал он. Венцеля отметил, что воду для тушения откачивает и утилизирует специализированная компания. К 20:00 (21:00 мск) на месте происшествия еще оставалось множество непотушенных углей.

Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке из-за пожара на заводе
Общество

Огонь вспыхнул утром 3 мая в техническом помещении на первом этаже здания. В его тушении задействовали 170 пожарных. Позднее, по словам Венцеля, четыре этажа полностью выгорели, часть здания обрушилась. Спасатели предупредили, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.

Предприятие занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение — Diehl BGT Defence, которое производит системы ПВО IRIS-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование. Der Spiegel сообщил, что пожар не затронул процесс производства IRIS-T.

Москва осуждает военную помощь Киеву.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Германия Берлин Пожар заводы
Материалы по теме
Пожар в Берлине не затронул производство IRIS-T
Политика
Жителей Берлина предупредили о токсичном облаке из-за пожара на заводе
Общество
В Екатеринбурге два человека пострадали при пожаре в воинской части
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса Политика, 02:56
Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта Политика, 02:33
Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды Политика, 02:18
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей Политика, 02:08
Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом Общество, 01:49
Вильфанд пообещал москвичам «нудный и монотонный» дождь в ночь на Пасху Общество, 01:34
В Харькове раздались взрывы Политика, 01:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину Политика, 01:04
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь Общество, 00:50
В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией улиц и переулков Политика, 00:30
США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России Политика, 00:20
Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ. Главные интриги 27-го тура Спорт, 00:00
Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем Политика, 03 мая, 23:57
Протаранившего ворота посольства России в Дублине частично оправдали Политика, 03 мая, 23:49