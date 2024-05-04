Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды

Пожарные приостановили тушение пожара на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl Metall в Берлине из-за угрозы попадания загрязненной воды в стоки, сообщил Bild представитель пожарной службы Адриана Венцеля.

Спасатели построили заграждения из мешков с песком, чтобы избежать слив загрязненной химикатами воды в канал Тельтов, сказал он. Венцеля отметил, что воду для тушения откачивает и утилизирует специализированная компания. К 20:00 (21:00 мск) на месте происшествия еще оставалось множество непотушенных углей.

Огонь вспыхнул утром 3 мая в техническом помещении на первом этаже здания. В его тушении задействовали 170 пожарных. Позднее, по словам Венцеля, четыре этажа полностью выгорели, часть здания обрушилась. Спасатели предупредили, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.