Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды
Пожарные приостановили тушение пожара на заводе оборонно-промышленного концерна Diehl Metall в Берлине из-за угрозы попадания загрязненной воды в стоки, сообщил Bild представитель пожарной службы Адриана Венцеля.
Спасатели построили заграждения из мешков с песком, чтобы избежать слив загрязненной химикатами воды в канал Тельтов, сказал он. Венцеля отметил, что воду для тушения откачивает и утилизирует специализированная компания. К 20:00 (21:00 мск) на месте происшествия еще оставалось множество непотушенных углей.
Огонь вспыхнул утром 3 мая в техническом помещении на первом этаже здания. В его тушении задействовали 170 пожарных. Позднее, по словам Венцеля, четыре этажа полностью выгорели, часть здания обрушилась. Спасатели предупредили, что в здании есть химические вещества, в том числе цианид меди и серная кислота, из-за чего повышается риск загрязнения воздуха.
Предприятие занимается обработкой металлов и выпускает листы металла и различные металлические изделия. Компания входит в холдинг Diehl, у которого среди прочего есть оборонное подразделение — Diehl BGT Defence, которое производит системы ПВО IRIS-T, поставляемые на Украину, боеприпасы и другое оборудование. Der Spiegel сообщил, что пожар не затронул процесс производства IRIS-T.
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