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Политика ,  
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Антонов назвал бездоказательными обвинения России в кибератаках на ЕС

Антонов: обвинения США в причастности России к кибератакам на ЕС бездоказательны

Заявления Вашингтона о причастности Москвы к кибератакам в Европе — «провокационный вброс», не имеющий реальных доказательств, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Так он ответил на заявление Госдепа США с осуждением активности группировка APT28, которую считают российской, против Германии, Чехии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции.

«Американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций. Очевидно, что подобные провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы», — приводит его слова посольство.

Антонов призвал Вашингтон передавать свои подозрения по официальным каналам, прикрепляя доказательства. «Демонстративный отказ» от диалога подрывают международную информационную безопасность», подчеркнул посол. Москва никогда не уклонялась от «равноправного и неполитизированного» обсуждения возникающих проблем, заключил он.

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Здание посольства России в Берлине

Европейский союз также осудил «злонамеренную киберкампанию» APT28. Москва демонстрирует «безответственное поведение» в киберпространстве и вмешивается в дела демократических институтов, правительственных учреждений и работу критической инфраструктуры, что противоречит нормам ООН, считают в Брюсселе.

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