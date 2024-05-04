На Украине объяснили отсутствие подписи Умерова в приказе Минобороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров находится в командировке, поэтому приказ с обновленным списком заболеваний, определяющих пригодность к военной службе, подписал исполняющий обязанности Иван Гаврилюк. Об этом сообщили в Минобороны страны, передает УНИАН.
Речь идет о приказе от 27 апреля 2024 года. Согласно документу, военнообязанных в зависимости от заболеваний могут признать полностью годными, годными для службы в частях обеспечения, военкоматах и медподразделениях, либо не годными.
«Цензор.нет» 1 мая сообщил, что Умеров может перейти в Министерство инфраструктуры, а на его место назначат кого-то из «самых медийных военных». Собеседники издания не привели имена возможных кандидатов.
Умеров возглавил Минобороны в сентябре 2023 года. На этой должности он сменил Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил смену министра тем, что ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».
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