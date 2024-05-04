Telegraph узнала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине

Telegraph: у Трампа есть мирный план по Украине, он не раскроет его до выборов

Трамп не раз говорил, что может завершить конфликт на Украине за сутки, но Киев и Москва в этом сомневались. Западные СМИ писали, что в план экс-президента может входить принуждение сторон к прекращению гоня и уступки территорий

Дональд Трамп (Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters )

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

«Есть план, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Трамп намерен сосредоточиться на обещаниях прекратить конфликт, чтобы привлечь избирателей, рассчитывающих на мир на Украине. «Это наклейка на бампере: Трамп остановит убийства», — сказал источник The Telegraph.

Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить конфликт на Украине за 24 часа. Украинский лидер Владимир Зеленский сомневался, что это возможно; пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также говорил, что конфликт не прекратить за один день.

В апреле несколько западных СМИ сообщили о плане Трампа по завершению боевых действий. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что он предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер позднее назвал публикацию газеты фейком.

CNN затем сообщил, что Трамп после переизбрания попытается усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня. Источники телеканала говорили, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от Вашингтона в качестве «рычага давления», чтобы заставить стороны договориться.

Как узнала The Telegraph, Трамп в случае избрания также хочет подтолкнуть членов НАТО к повышению расходов на оборону до 3% ВВП, а не 2%, как требуется сейчас. Генсек блока Йенс Столтенберг отмечал, что в этом году данного показателя смогли достичь 18 членов НАТО (всего в альянс входит 32 страны).

CNN ранее сообщал, что Трамп рассматривает возможность отправить те государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, во «второй эшелон» НАТО. Это будет значить, что на них перестанет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.