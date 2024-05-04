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Военная операция на Украине ,  
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Telegraph узнала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине

Telegraph: у Трампа есть мирный план по Украине, он не раскроет его до выборов
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп не раз говорил, что может завершить конфликт на Украине за сутки, но Киев и Москва в этом сомневались. Западные СМИ писали, что в план экс-президента может входить принуждение сторон к прекращению гоня и уступки территорий
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Charly Triballeau / Pool / Reuters )

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

«Есть план, но он не собирается обсуждать его с кабельными новостными сетями, потому что тогда вы теряете все рычаги влияния», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Трамп намерен сосредоточиться на обещаниях прекратить конфликт, чтобы привлечь избирателей, рассчитывающих на мир на Украине. «Это наклейка на бампере: Трамп остановит убийства», — сказал источник The Telegraph.

Трамп неоднократно заявлял, что может разрешить конфликт на Украине за 24 часа. Украинский лидер Владимир Зеленский сомневался, что это возможно; пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков также говорил, что конфликт не прекратить за один день.

В апреле несколько западных СМИ сообщили о плане Трампа по завершению боевых действий. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что он предусматривает оказание давления на Киев, чтобы тот уступил Крым и Донбасс Москве. Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер позднее назвал публикацию газеты фейком.

CNN затем сообщил, что Трамп после переизбрания попытается усадить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы они достигли соглашения о прекращении огня. Источники телеканала говорили, что Трамп, вероятно, будет использовать военную помощь от Вашингтона в качестве «рычага давления», чтобы заставить стороны договориться.

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Как узнала The Telegraph, Трамп в случае избрания также хочет подтолкнуть членов НАТО к повышению расходов на оборону до 3% ВВП, а не 2%, как требуется сейчас. Генсек блока Йенс Столтенберг отмечал, что в этом году данного показателя смогли достичь 18 членов НАТО (всего в альянс входит 32 страны).

CNN ранее сообщал, что Трамп рассматривает возможность отправить те государства — члены альянса, затраты которых на оборону не достигают 2% от ВВП, во «второй эшелон» НАТО. Это будет значить, что на них перестанет распространяться 5-я статья договора блока о том, что в случае вооруженного нападения союзники по альянсу придут на помощь подвергшейся атаке стране.

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Дональд Трамп Украина мирные переговоры
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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