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Технологии и медиа ,  
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Аналитики нашли троян в Android-приложении для управления секс-игрушками

В «Доктор Веб» нашли троян в Android-приложении для управления секс-игрушками
В скачанном из Google Play приложении Love Spouse был найден троян-кликер — он может незаметно открывать сайты, заполнять формы на них данными, передавать на свой сервер информацию об устройствах. Также его обнаружили в QRunning
Фото: РБК
Фото: РБК

В приложении   для управления игрушками для взрослых был обнаружен вредоносный троян-кликер, сообщают аналитики «Доктор Веб».

Компонент антивируса Dr.Web Security Space для Android, Origins Tracing (выявляет угрозы на основе поведенческого анализа), обнаружил в этом приложении троян-кликер Android.Click.414.origin. Он маскировался под компонент для сбора отладочной информации — библиотеку com.android.logcatch.

Такое вредоносное ПО умеет незаметно открывать рекламные сайты и делать клики на страницах в Интернете. Оно используется для скрытого показа рекламы, накручивания количества переходов по ссылкам, оформления платных подписок или DDoS-атак.

Как рассказали в «Доктор Веб», троян способен передавать на свой управляющий сервер данные об устройстве (бренд, модель, версия ОС, IP-адрес, регион, выбранный в настройках, код оператора мобильной сети и другие). Используя встроенный в Android компонент WebView, он может незаметно для пользователя открывать сайты, просматривать страницы в Сети, заполнять формы данными, отключать звук на страницах, где есть аудио или видео. Также он способен делать скриншоты отображаемого сайта, передавать их на сервер, и после анализа по пикселям определять места кликов. Кроме того, через поисковики Bing, Yahoo и Google он может искать рекламные ссылки по ключевым словам.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Приложение было загружено из официального магазина Google Play. В «Доктор Веб» отметили, что внедрение трояна произошло недавно, в нескольких последних релизах (начиная с версии 1.8.1), и разработчик Love Spouse уже обновил приложение. В версии 1.8.8 трояна больше нет.

Вредоносная программа также была обнаружена в приложении QRunning для отслеживания физической активности. Ее разработчики, отметили в «Доктор Веб», пока не выпустили корректирующее обновление.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
вредоносная программа троян Android Google Play
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