Ученые из США выявили взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью

При использовании газовых плит выделяется диоксид азота NO2, он может вызывать астму у детей и преждевременную смерть у взрослых. Чем меньше дом или квартира, тем больше концентрация вредных веществ из-за работы плиты в помещении

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Люди, использующие газовые плиты, регулярно вдыхают вредные вещества, в первую очередь диоксид азота NO2, что может быть причиной развития астмы у детей, а также ранней смерти, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances. О работе сообщается на новостном портале Стенфордского университета.

Согласно исследованию, вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит могло стать причиной 200 тыс. текущих случаев детской астмы, из них четверть возникли из-за NO2; а также могли привести к 19 тыс. смертей среди взрослых ежегодно (это 40% от числа смертей, связанных с пассивным курением).

«Я не ожидал, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях нарушит стандарты безопасности в течение часа после использования газовой плиты и сохранится там в течение нескольких часов после выключения плиты», — сказал профессор Школы устойчивого развития Doerr Стэнфордского университета Роб Джексон, один из авторов исследования.

В ходе исследования ученые установили специальные датчики для измерения концентрации NO2 в более чем 100 домах различной площади, планировки и с разными методами вентиляции. Датчики измеряли концентрацию диоксида азота до, во время и после использования плит. Измерения вносили в специальную модель, чтобы оценить средние показатели по стране и кратковременное воздействие при различных условиях. В итоге было установлено, что использование газовых плит увеличивает воздействие NO2 почти до того уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным в воздухе вне помещений (большая часть диоксида азота выделяется при работе транспортных средств).

Отмечается, что чем меньше было жилое помещение, тем выше был уровень загрязнения. В этой связи была выявлена зависимость между подверженностью вредному воздействию выделяемых при готовке на газу веществ и социальным положением. Долгосрочное воздействие NO2 оказалось на 60% выше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.

В более ранних исследованиях было установлено, что при использовании газовых плит выделяются также вредные метан и бензол (является канцерогенным веществом). Ученые отметили, что избежать вредного воздействия можно, применяя электроплиты, либо пользуясь вентиляцией, хотя последнее не исключает загрязнения воздуха.