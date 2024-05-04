Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом

Российские военные сбили ночью над Крымом четыре ракеты ATACMS, в начале недели Минобороны отчитывалось о шести сбитых ракетах этой модели

Ночью российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Время уничтожения ракет не уточняется. С 2:04 до 2:17 был перекрыт Крымский мост, что происходит в том числе в период работы ПВО.

Министерство прежде сообщало о сбитых ракетах этого типа. В последний раз — 30 апреля, тогда были уничтожены шесть ATACMS за сутки.

В Белом доме затем не стали подтверждать эту информацию. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS. — РБК) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS», — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российские власти требуют от западных стран перестать снабжать ВСУ.