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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО четырех ракет ATACMS над Крымом
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские военные сбили ночью над Крымом четыре ракеты ATACMS, в начале недели Минобороны отчитывалось о шести сбитых ракетах этой модели

Ночью российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Время уничтожения ракет не уточняется. С 2:04 до 2:17 был перекрыт Крымский мост, что происходит в том числе в период работы ПВО.

Министерство прежде сообщало о сбитых ракетах этого типа. В последний раз — 30 апреля, тогда были уничтожены шесть ATACMS за сутки.

В Белом доме затем не стали подтверждать эту информацию. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS. — РБК) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS», — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российские власти требуют от западных стран перестать снабжать ВСУ.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
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