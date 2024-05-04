Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Ночью российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Время уничтожения ракет не уточняется. С 2:04 до 2:17 был перекрыт Крымский мост, что происходит в том числе в период работы ПВО.
Министерство прежде сообщало о сбитых ракетах этого типа. В последний раз — 30 апреля, тогда были уничтожены шесть ATACMS за сутки.
В Белом доме затем не стали подтверждать эту информацию. «Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-либо из них (ракет ATACMS. — РБК) были сбиты. Я также не буду приводить конкретных данных о количестве переданных Украине ATACMS», — сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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