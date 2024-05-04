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В Госдуме напомнили про увеличение военных пенсий в октябре

Депутат Светлана Бессараб: пенсии военным с 1 октября увеличат на 4,5%

С 1 октября 2024 года военные пенсии будут увеличены на 4,5%, сообщила «РИА Новости» член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. По ее словам, в настоящее время размер средней военной пенсии — 41 тыс. руб.

Законопроект о повышении пенсий военным приняли в середине ноября 2023 года. Председатель Госудмы Вячеслав Володин сообщил, что это затронет 2,7 млн человек. Индексацию обеспечат за счет увеличения понижающего коэффициента, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков: 1 октября 2024 года он будет повышен с 85,47 до 89,32%.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В 2022 году военные пенсии увеличились в общей сложности на 19,5% за счет двух раундов повышения — 1 января (плюс 8,6%) и 1 июня (плюс 10%). С 1 октября 2023 года пенсии бывших военных выросли еще на 10,5%, это связано с индексацией на такую величину окладов действующих военнослужащих.

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Пенсия военные пенсионеры Госдума
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