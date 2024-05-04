В Хабаровске загорелась крыша гипермаркета

В Хабаровске загорелся гипермаркет «РемиСити» на площади 1,1 тыс. кв. м

В Хабаровске загорелась крыша торгового центра, сообщила пресс-служба краевого управления МЧС в своем телеграм-канале.

О возгорании стало известно в 12:20 (5:20 мск). Пожар вспыхнул по адресу: ул. Краснореченская, 213. Там расположен гипермаркет «РемиСити».

«На момент прибытия первого расчета было установлено, что горит кровля здания», — говорится в публикации. По предварительным данным, никто не пострадал, причины пожара неизвестны.

В МЧС России позднее сообщили, что из здания эвакуировались 270 человек. Площадь пожара — 1,1 тыс. кв. м. В тушении участвуют 20 специалистов и 10 единиц техники, добавили там.

В ноябре 2023 года в Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра «Гвоздь», пожар охватил 10 тыс. кв. м. Здание самостоятельно покинули шесть человек, никто не пострадал. Из-за пожара частично обрушилась кровля.