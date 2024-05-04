 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса

В Госдепе США заявили о необходимости сотрудничать с Россией в сфере космоса

Вашингтон и Москва должны продолжать сотрудничество по вопросам космоса, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«Я считаю, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно», — сказала она на выступлении в Центре международных стратегических исследований. На мероприятии, в частности, обсудили недавнее заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд.

Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В конце апреля Москва наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, Москва не поддержала документ, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений. Позднее в российском МИДе заявили о планах внести в Совбез ООН собственный проект.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
космос Россия США
Материалы по теме
Россия призовет заключить договор о запрете гонки вооружений в космосе
Политика
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе
Политика
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса Политика, 02:56
Киев заявил о выявлении коррупционных рисков в Минобороны из-за конфликта Политика, 02:33
Тушение огня на заводе Diehl прервали из-за угрозы загрязнения воды Политика, 02:18
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей Политика, 02:08
Майский снегопад привел к перебоям со связью и светом под Екатеринбургом Общество, 01:49
Вильфанд пообещал москвичам «нудный и монотонный» дождь в ночь на Пасху Общество, 01:34
В Харькове раздались взрывы Политика, 01:14
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину Политика, 01:04
В Биробиджане завели дело на женщину, бросившую цветы в Вечный огонь Общество, 00:50
В Одесской области переименуют 300 связанных с Россией улиц и переулков Политика, 00:30
США предложили G7 выделить Украине $50 млрд за счет активов России Политика, 00:20
Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ. Главные интриги 27-го тура Спорт, 00:00
Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем Политика, 03 мая, 23:57
Протаранившего ворота посольства России в Дублине частично оправдали Политика, 03 мая, 23:49