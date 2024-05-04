В Госдепе США заявили о необходимости сотрудничать с Россией в сфере космоса

В Госдепе США выступили за сотрудничество с Россией в сфере космоса

Вашингтон и Москва должны продолжать сотрудничество по вопросам космоса, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт.

«Я считаю, что важно сотрудничать настолько активно, насколько это возможно», — сказала она на выступлении в Центре международных стратегических исследований. На мероприятии, в частности, обсудили недавнее заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерный заряд.

В конце апреля Москва наложила вето на резолюцию США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский пояснил, Москва не поддержала документ, так как «американцы и их соавторы японцы наотрез отказались включать в свой текст» пункт, предложенный Россией и Китаем. Он предполагал отказ от размещения в космосе любых вооружений. Позднее в российском МИДе заявили о планах внести в Совбез ООН собственный проект.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что у России нет планов размещать ядерное оружие в космосе, а данные об этом называл «вбросами».