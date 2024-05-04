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МЧС предложило увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС решило увеличить размер штрафов за нарушения пожарной безопасности
МЧС считает недостаточными действующие меры ответственности за нарушения пожарной безопасности и хочет повысить штрафы. За последние годы инспекторы выявили более 3,3 млн нарушений и назначили штрафы на сумму 5,1 млрд руб.
Тушение пожара в Махачкале
Тушение пожара в Махачкале (Фото: mchs_official / Telegram)

МЧС подготовило законопроект по увеличению штрафов за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Он опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке действующие меры называются «недостаточными». «Существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения», — говорится там. По данным МЧС, с 2019 по 2023 год инспекторы провели более 755 тыс. проверок соблюдений норм пожарной безопасности. Они выявили свыше 3,3 млн нарушений и назначили 261 тыс. штрафов на сумму более 5,1 млрд руб.

Ведомство планирует увеличить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП), требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (ст. 11.16 КоАП) и требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП), невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст. 20.6 КоАП) и в области гражданской обороны (ст. 20.7 КоАП).

Кроме того, ст. 20.4 могут дополнить пунктом об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности при проектировании автоматических систем пожарной безопасности. За это может грозить штраф в размере от 600 тыс. руб. до 800 тыс. руб. Согласно прогнозу министерства, доход бюджета от штрафов увеличится на 900 млн руб.

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Переоценить размер штрафов предлагают и за несоблюдение требований об обязательном страховании ответственности владельца за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ст. 9.19 КоАП). Поводом для пересмотра законодательства стал пожар на автозаправке «Нафта-24» в Махачкале.

Вечером 14 августа 2023 года в Махачкале произошел взрыв. Сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку и здания рядом, в которых располагались кафе и молельная комната, после чего на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Погибли 35 человек, более 100 пострадали. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал причиной взрыва на АЗС «жадность и алчность», из-за которых нарушаются меры безопасности для извлечения небольшой выгоды.

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София Шошина София Шошина
МЧС денежный штраф КоАП поправки в КоАП законопроект
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