Контингент ограниченного срока службы

«Яблоко» выступило с первой после выборов инициативой

Региональные фракции «Яблока» выступили с первой после выборов федеральной законодательной инициативой — они внесли в три местных собрания законопроект об ограничении права президента на использование вооруженных сил за рубежом

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Ограничить президента

Срок оперативного использования Вооруженных сил России за пределами страны не может составлять более 60 дней, неоперативного — не более одного года; для продления этих сроков президенту необходимо будет получить разрешение Совета Федерации. ​Содержащий такие предложения законопроект об​ изменениях в федеральном законе «Об обороне» внесен депутатами «Яблока» в профильные комитеты региональных законодательных собраний: в пятницу — Петербургского и Карельского, в понедельник — Псковского. Об этом РБК рассказала председатель партии Эмилия Слабунова и подтвердил депутат Псковского областного собрания, лидер региональных «яблочников» Лев Шлосберг.

Чтобы инициатива вышла на уровень Госдумы, ее должны поддержать депутаты региональных парламентов. И ни в одном из них у «Яблока» нет большинства: в Петербургском заксобрании у нее два мандата из 50, в Карельском — три из 36, в Псковском — один из 44.

Согласно Конституции и федеральному закону «Об обороне», для использования войск за рубежом президент России должен получить санкцию Совета Федерации. Такое разрешение Владимир Путин получил в марте 2014 года, когда предполагалось использование войск в Крыму, и в сентябре 2015 года, перед началом операции ВКС России в Сирии. Срок использования армии за рубежом законом не оговаривается — в постановлении Совета Федерации перед началом боевых действий в Сирии не были указаны срок и место операции.

Когда Российская армия может воевать за границей По закону «Об обороне» оперативное использование вооруженных сил за пределами Рос​сии применяется в целях: 1) отражения вооруженного нападения на российские силы за рубежом; 2) отражения или предотвращения вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к России; 3) защиты россиян за пределами страны от вооруженного нападения; 4) борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства.

«Сегодняшняя ситуация, при которой президент сам определяет, куда и на какой срок вводить войска, нарушает Конституцию. Этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности», — объяснила РБК Слабунова инициативу партии. По ее словам, страна втянута в военную операцию в Сирии с «неопределенными целями и непонятными результатами», а так как сроки операции нигде не зафиксированы, Россия «рискует увязнуть в сирийском конфликте на длительный срок». «Каждый день участия в этой войне повышает риски для граждан России. Если четкие сроки будут прописаны в законе, вопрос о необходимости участия нашей страны в вооруженных конфликтах будет тщательно обсуждаться и взвешиваться парламентом на каждом этапе», — считает лидер «Яблока».

Суть законопроекта — восстановление конституционных прав верхней палаты Федерального собрания, сказал РБК Лев Шлосберг. Он напомнил, что в 2006 году Совет Федерации доверил президенту право использовать войска для борьбы с террористами и для защиты граждан, в 2009 году — принимать решения об оперативном использовании армейских частей за пределами страны. «Совет Федерации оптом отказался от конституционных полномочий и передал их президенту», — утверждает Шлосберг. По его словам, в итоге на Украине Россия принимает «завуалированное» участие в войне, хотя официально это отрицает, а в Сирии российские силы бессрочно участвуют в конфликте. По мнению Шлосберга, это чревато высокими человеческими жертвами и экономическими издержками ($2,5 млн ежедневно, по подсчетам РБК, осенью 2015 года или 140 млрд руб., по оценке «Яблока», за 2,5 года операции в Сирии).

Предвыборная инициатива

«Яблоко» в последнее время последовательно эксплуатирует антивоенную тематику. Ранее «яблочники» объявили о сборе подписей за окончание российской военной кампании в Сирии в рамках предвыборной инициативы сооснователя партии Григория Явлинского «Время вернуться домой». Согласно августовскому опросу Левада-центра, 49% россиян выступают за завершение военной операции в Сирии, за ее продолжение выступают 30%. 32% респондентов опасаются, что вмешательство в сирийский конфликт может стать для России «новым Афганистаном», еще 40% считают этот сценарий маловероятным.​

Большинство россиян вряд ли поддержат нынешнюю инициативу «Яблока», поскольку Владимир Путин и его внешняя военная политика пользуются популярностью, заявил РБК вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Но каждая партия ориентируется на своих сторонников, и сторонники «Яблока» будут за эту инициативу, — рассуждает политолог. — Партию время от времени подозревают в сговоре с властью, и сейчас решается вопрос, будет ли участвовать Явлинский в выборах президента. Соответственно, «Яблоку» надо показывать, что партия является реальной оппозицией и готова вносить законопроекты, ограничивающие президента».​

«Это попытка партии перед выборами напомнить о себе», — предположил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы ссылаются на зарубежный опыт. Так, в США глава государства может ввести войска в зоны заграничных военных действий без объявления войны на срок не более 60 дней. В Германии парламент решает вопросы по боевому применению вооруженных сил за рубежом, условиям операции, ее масштабу и продолжительности. Правительство Франции обязано информировать парламент о своем решении задействовать армию за рубежом и обосновать преследуемые цели не позднее чем через три дня после начала военных действий.

В российских реалиях идея «Яблока» — «мертворожденная инициатива», считает военный журналист Александр Гольц. «Совфеду оставалось 10 минут, чтобы принять решение о [применении войск в] Сирии», — напомнил эксперт.

РБК направил запросы в Минобороны и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову относительно их мнения о законопроекте.