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Политика ,  
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Депутату Вишневскому вменили участие в нежелательной организации

На депутата Вишневского составили протокол о работе в нежелательной организации
Поводом для протокола на признанного иноагентом депутата Вишневского стало сотрудничество с «Голосом», также признанного иноагентом. В «Яблоке» опровергли данные об эмиграции политика
Борис Вишневский
Борис Вишневский (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

На депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, признанного иноагентом, составили административный протокол по статье об участии в деятельности нежелательной организации (20.33 КоАП), сообщили «Фонтанке» в городском отделении партии «Яблоко».

Депутат находится в отпуске, он вернется в город в начале мая, заявил глава фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов. Так он прокомментировал слова источника ТАСС об эмиграции Вишневского. По словам того же собеседника госагентства, депутат перед этим несколько часов давал объяснения в прокуратуре.

Как пишет «Фонтанка», Вишневского заподозрили в причастности к работе признанного иноагентом движения «Голос», это движение входит в «Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO), которую в 2021 году признали нежелательной организацией, однако в самом «Голосе» указывали, что не сотрудничали с ENEMO после обретения этой организацией статуса нежелательной.

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Вишневский попал в реестр иноагентов месяц назад, в конце марта. «Я буду обжаловать этот статус, это незаконное и неправомерное решение», — оценил он тогда этот статус. Минюст, объясняя включение депутата в реестр, указал: Вишневский выступал против военных действий на Украине, а также участвовал в создании материалов других иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

Прошлым летом Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца. Его заподозрили по делу об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК) — связях с ENEMO. Глава ЦИК Элла Памфилова, комментируя дело Мелконьянца, высказывала надежду на объективное разбирательство. Она указывала, что «Голос» помогал Центризбиркому профессиональной критикой.

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