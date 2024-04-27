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Военная операция на Украине ,  
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Welt узнала, почему Киев не согласился на заключение мира в Стамбуле

Welt: Киев отказался от переговоров в Стамбуле из-за требований Москвы по языку
Сюжет
Военная операция на Украине
В апреле 2022-го Украина и Россия были близки к заключению перемирия, однако после саммита в Стамбуле Москва выдвинула новые требования, на которые Киев не согласился, пишет Welt. Россия обвиняла Украину в срыве договоренностей
Российские и украинские делегации на&nbsp;&nbsp;переговорах в стамбульском дворце Долмабахче
Российские и украинские делегации на  переговорах в стамбульском дворце Долмабахче (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект договора между Россией и Украиной, согласованный 15 апреля 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле. Их него следует, что Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Согласно этому документу, Украина обязывалась:

  • Соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО;
  • Отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;
  • Не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;
  • Воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;
  • Законодательно запретить понятия «фашизм, нацизм и агрессивный национализм»;
  • Части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что, фактически, означало бы передачу контроля над полуостровом России.

Кроме этого, Москва заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Главы государств должны были обсудить детали вывода войск напрямую. Вопрос о будущей численности ВСУ также оставался нерешенным. Согласно «Приложению 1», Москва потребовала от Киева сократить свою армию до 85 тыс. человек, тогда как Украина настаивала на числе в 250 тыс. Также стороны расходились по поводу количества военной техники, которая должна была остаться на вооружении ВСУ.

Как отмечает Welt, в случае начала конфликта с участием Украины «страны-гаранты» были бы обязаны поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех дней. Однако, пишет газета, западные государства (в лице США, Великобритании и Франции) обещали Киеву поддержку, но отказались гарантировать ее.

Welt отмечает, что в апреле 2022 года стороны были как никогда близки к заключению мира, однако, после «многообещающего» саммита в Стамбуле, Москва выдвинула последующие требования, на которые Киев уже не согласился. Среди них требование сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня, спустя более чем два года конфликта, сделка по-прежнему кажется выгодной. «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить», — заявил один из членов делегации. «Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина занимала более сильную позицию на переговорах, чем сейчас. Если бы дорогостоящая война закончилась примерно через два месяца, это спасло бы бесчисленное количество жизней», — отмечают авторы статьи.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, в результате стороны разработали и предварительно подписали проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них США, Франция, Великобритания и Китай.

Однако позже переговоры приостановились. Как рассказал в ноябре глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Президент Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров — «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

Канцлер Германии Олаф Шольц также называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения «ерундой» и говорил, что переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области. В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Стамбул соглашения мирные переговоры Украина Россия Военная операция на Украине
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