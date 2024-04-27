Кровля обрушилась во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске

Кровля обрушилась во время пожара в торговом комплексе в Невинномысске

Во время пожара в торговом комплексе в городе Невинномысск в Ставропольском крае обрушилась кровля. Об этом сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать, сообщило МЧС.

Ранее ведомство рассказало, что на центральном рынке загорелись торговые павильоны. Площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 49 пожарных и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, эвакуация не проводилась.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков написал в своем телеграм-канале, что на место возгорания привлечены все средства невинномысского и Кочубеевского пожарного гарнизона. Позже он рассказал, что в тушении пожара задействованы восемь пожарных машин.