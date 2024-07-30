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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Что происходит на Олимпиаде 30 июля

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде проходит четвертый соревновательный день. Что происходит на Играх в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Париж
Париж (Фото: Reuters)

Медали в каких видах спорта разыгрывались 30 июля

  • Стрельба. Пневматический пистолет, 10 м, микст, трап (м)
  • Настольный теннис, микст
  • Дзюдо: до 63 кг (ж), до 81 кг (ж)
  • Спортивная гимнастика. Командное многоборье (ж)
  • Регби-7 (ж)
  • Фехтование. Командная шпага (ж)
  • Плавание. Спина на 100 м (ж), вольный стиль на 800 м (м), эстафета 4×200 м, вольный стиль (м)

Таблица медалей Олимпиады

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде

Где выступают россияне

В четвертый день на Играх выступают три российских теннисиста.

Запланированные и завершившиеся матчи:

Даниил Медведев — Себастиан Офнер (Австрия)

Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Оливия Гадеки / Айла Томлянович (Австралия)

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Как в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Фоторепортаж

12:20. На Играх в Париже выступают ведущие спортсмены мира. «РБК Спорт» собрал список из звезд, которые примут участие в Олимпиаде в 2024 году.

Главные звезды Олимпиады в Париже
Спорт
Новак Джокович

12:10. Первую медаль, и сразу золотую, завоевала сборная Сербии. Дамир Микец и Зорана Арунович выиграли соревнования по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. В финале они победили Юсуфа Дикеча и Севвал Илайду Тархан из Турции со счетом 16:14. Бронзовые медали достались Сарабджоту Сингху и Ману Бхакер из Индии.

Фото: Charles McQuillan / Getty Images
Фото: Charles McQuillan / Getty Images

12:00. Дональд Трамп назвал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже позором и пообещал не дать организаторам устроить что-то подобное на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе в случае своей победы на выборах. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что церемония открытия [Олимпиады] была позором, на самом деле. Все это было позором», — сказал Трамп, подчеркнув при этом, что является человеком «широких взглядов».

Он подчеркнул, что христиане всего мира возмущены из-за пародии на «Тайную вечерю». Вместе с этим Трамп исключил повторение подобного на Олимпийских играх в США в 2028 году, если он станет президентом.

Церемония открытия Игр 26 июля вызвала критику из-за включенной в нее сцены, пародирующей «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины.

Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен «насмешек и издевательства над христианами». В РПЦ заявили, что режиссеры продемонстрировали презрение к европейской цивилизации и христианству, а бизнесмен Илон Маск назвал церемонию открытия Игр «вопиющим неуважением к христианам».

11:30. Олимпийский турнир по триатлону перенесли из-за загрязнения Сены.Мужские соревнования были запланированы на 30 июля, женские — на 31-е, смешанная эстафета — на 5 августа. Мужские соревнования перенесли на 31 июля.

11:00. Даниил Медведев во втором круге сыграет с 28-летним австрийцем Себастианом Офнером.

Медведев, пятый номер рейтинга, считается неоспоримым фаворитом. Букмекеры дают на него коэффициент 1,1. Если поставить 1 тыс. руб., то чистый выигрыш составит 100 руб. Победа же Офнера принесет чистый выигрыш в размере 6 тыс. руб.

Австриец занимает 55-е место и не имеет титулов на турнирах ATP. Всего за карьеру он выиграл 40 матчей, проиграл 50. В нынешнем году победил в 16 из 38 игр. Медведев встречался с Офнером один раз — в 2018 году победил его в рамках Кубка Дэвиса.

Однако Медведев неудачно играет на парижском корте.

Он лишь раз преодолел четвертый раунд на «Ролан Гаррос» и не раз уступал явным аутсайдерам.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют во втором круге против австрийской пары Оливия Гадеки / Айла Томлянович. Обе пары не имеют посева, и Олимпиада для них первый турнир.

При этом российская пара считается явным фаворитом. Букмекеры дают на ее победу коэффициент 1,6, на успех соперниц — 2,3.

Андреева и Шнайдер в других парах на «Ролан Гаррос» 2024 года дошли до четвертьфинала. Андреева, игравшая с Верой Звонаревой, снялась после выхода в одиночном разряде в полуфинал, а Шнайдер с американкой Эммой Наварро проиграла итальянской паре Сара Эррани / Джасмин Паолини, дошедшей до финала.

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