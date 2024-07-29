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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Трехкратный олимпийский чемпион Пити заболел коронавирусом на Олимпиаде

Трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити заболел коронавирусом на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Адам Пити в воскресенье стал вторым на стометровке брассом, а потом пожаловался на самочувствие. Если он успеет выздороветь, то сможет еще выступить в Париже в эстафетах
Адам Пити
Адам Пити (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Трехкратный олимпийский чемпион, британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на COVID на следующий день после завоевания серебра на Играх в Париже, пишет Би-би-си.

Пити накануне стал вторым на стометровке брассом, уступив 0,02 секунды итальянцу Николо Мартиненги.

После заплыва британец сказал, что не очень хорошо себя чувствует и у него немного болит горло. За ночь состояние спортсмена ухудшилось, сообщили в команде.

На Олимпиаде в Париже, в отличие от Токио, нет строгих протоколов на случай коронавируса, поэтому Пити может вернуться к соревнованиям уже в пятницу на эстафеты, если ему позволит самочувствие.

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Это не первый случай коронавирусной инфекции в Париже — перед Играми вирус обнаружили у пяти членов сборной Австралии по водному поло.

Пити 29 лет, он выиграл золото на стометровке брассом на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио, а также стал чемпионом Олимпиады-2020 в смешанной комбинированной эстафете. У него также три серебряных олимпийских медали.

Пловец рассказывал, что после Токио у него возникли проблемы с алкоголем и психическим здоровьем и он почти ушел из спорта.

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Анна Сатдинова
плавание Олимпиада-2024 коронавирус
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