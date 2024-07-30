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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Даниил Медведев разгромил второго подряд соперника на Олимпиаде

Даниил Медведев разгромил австрийца Офнера во втором круге на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российский теннисист во втором круге легко победил австрийца Себастьяна Офнера со счетом 6:2, 6:2 и теперь за выход в 1/4 финала поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Violeta Santos Moura / Reuters)

Российский теннисист Даниил Медведев, пятая ракетка мира, вышел в третий круг олимпийского турнира в Париже.

Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австрийца Себастьяна Офнера, 55-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

В первом круге российский теннисист легко победил австралийца Ринки Хидзикату, отдав всего три гейма.

Его следующим соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим, 13-й номер посева.

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Из российских теннисистов выступления в Париже еще продолжают Роман Сафиуллин, а также пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Сафиуллин в третьем круге встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира, Андреева и Шнайдер сыграют во втором круге с Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес из Канады.

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теннис Олимпиада-2024 Даниил Медведев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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