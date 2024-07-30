Даниил Медведев разгромил второго подряд соперника на Олимпиаде
Российский теннисист Даниил Медведев, пятая ракетка мира, вышел в третий круг олимпийского турнира в Париже.
Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, победил австрийца Себастьяна Офнера, 55-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.
В первом круге российский теннисист легко победил австралийца Ринки Хидзикату, отдав всего три гейма.
Его следующим соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим, 13-й номер посева.
Из российских теннисистов выступления в Париже еще продолжают Роман Сафиуллин, а также пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер. Сафиуллин в третьем круге встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира, Андреева и Шнайдер сыграют во втором круге с Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес из Канады.
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