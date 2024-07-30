В Олимпийской деревне произошло пять краж с начала Игр

Le Parisien отметила, что проведение расследований затруднено отсутствием камер видеонаблюдения в жилых помещениях спортсменов

Олимпийская деревня (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Несколько спортсменов и тренеров, проживающих в Олимпийской деревне, заявили в полицию о пропаже личных вещей. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

Всего было пять заявлений. В частности, 28 июля японский регбист не нашел в своих апартаментах драгоценностей и недосчитался €3 тыс. За день до этого тренер сборной Австралии по хоккею потерял банковскую карту. С нее было списано 1500 австралийских долларов.

Отдела полиции на территории Олимпийской деревни нет. Делами занимаются сотрудники ближайшего полицейского управления. Сообщается, что к расследованию происшествий привлечены силы уголовной полиции Парижа.

Расследование осложняется отсутствием видеонаблюдения в жилых помещениях спортсменов и нежеланием ряда жителей давать показания. Всего в Олимпийской деревне проживают около 9 тыс. спортсменов и 5 тыс. тренеров.

Ранее олимпийская чемпионка из Австралии раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне. В том, что Ариарне Титмус не смогла превзойти свой рекорд, пловчиха обвинила низкое качество жизни спортсменов.

Другие атлеты также остались под негативным впечатлением от условий, предоставляемых в Олимпийской деревне на ОИ-2024. Британские спортсмены пожаловались на недостаток и низкое качество продуктов. Пловцы из Южной Кореи покинули деревню из-за несовершенной транспортной логистики.