В Олимпийской деревне произошло пять краж с начала Игр
Несколько спортсменов и тренеров, проживающих в Олимпийской деревне, заявили в полицию о пропаже личных вещей. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.
Всего было пять заявлений. В частности, 28 июля японский регбист не нашел в своих апартаментах драгоценностей и недосчитался €3 тыс. За день до этого тренер сборной Австралии по хоккею потерял банковскую карту. С нее было списано 1500 австралийских долларов.
Отдела полиции на территории Олимпийской деревни нет. Делами занимаются сотрудники ближайшего полицейского управления. Сообщается, что к расследованию происшествий привлечены силы уголовной полиции Парижа.
Расследование осложняется отсутствием видеонаблюдения в жилых помещениях спортсменов и нежеланием ряда жителей давать показания. Всего в Олимпийской деревне проживают около 9 тыс. спортсменов и 5 тыс. тренеров.
Ранее олимпийская чемпионка из Австралии раскритиковала условия проживания в Олимпийской деревне. В том, что Ариарне Титмус не смогла превзойти свой рекорд, пловчиха обвинила низкое качество жизни спортсменов.
Другие атлеты также остались под негативным впечатлением от условий, предоставляемых в Олимпийской деревне на ОИ-2024. Британские спортсмены пожаловались на недостаток и низкое качество продуктов. Пловцы из Южной Кореи покинули деревню из-за несовершенной транспортной логистики.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК