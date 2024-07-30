Звезду сборной Британии обвинили в расизме из-за косметической маски

В НОК Британии начали расследование из-за обвинений Эми Уилсон-Харди в расизме

Звезда сборной Великобритании по регби Эми Уилсон-Харди подозревается в расизме после того, как скриншот из мессенджера What's app попал в сеть. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

На скриншоте изображена фотография 32-летней регбистки с темной косметической маской на лице. В ответ на снимок второй участник диалога, имя которого не раскрыто, написал: «Настоящее шоколадное лицо». Уилсон-Харди ответила: «Подумала, что с черными у меня будет больше шансов».

Скриншот слитой переписки, принадлежащей, предположительно, Эми Уилсон-Харди

Скриншот диалога был опубликован пользователем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с подписью: «Немного расизма в отношении черного лица от @amywilsonhardy из @teamgb Rugby 7. Даже шутит, что у нее будет больше шансов с черными».

Сотрудники НОК Британии изучают скриншот переписки в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).

На Олимпиаде в Париже Эми Уилсон-Харди дважды сыграла в понедельник, 29 июля, в составе женской сборной Великобритании по регби-7. В первом матче команда одержала победу над ЮАР со счетом 26-17. Во второй игре британские регбистки уступили США (7:17). Третий матч сборной Великобритании запланирован на вторник, 30 июля. Соперником выступит женская сборная Китая.