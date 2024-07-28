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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК ответил на обвинения в неуважении к религии на открытии Олимпиады

МОК ответил на обвинения в неуважении к религии на открытии Олимпиады в Париже
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Олимпиада-2024 в Париже
В оргкомитете Олимпийских игр заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было непреднамеренно

Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Заявление МОК опубликовано в соцсети X.

«На ежедневном брифинге оргкомитет Игр заявил, что никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению. Они подтвердили, что их целью было прославление общности и толерантности. В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определенные сцены, то это было совершенно непреднамеренно, и им очень жаль», — говорится в посте. Однако МОК не стал уточнять, о каких моментах идет речь.

Ранее в воскресенье, 28 июля, представительница оргкомитета Олимпиады Энн Дескам заявила, что организаторы церемонии открытия Игр объяснились перед представителями христианских конфессий, которые возмутились сценой «Праздник» на церемонии открытия Олимпиады. «Очевидно, что у нас не было намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе», — заявила Дескам, слова которой приводит Reuters.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже прошла в пятницу. После нее пользователи соцсетей возмутились участию в шоу трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), в частности, критике подверглась пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

Американский предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в Х назвал пародию проявлением «вопиющего неуважения» к христианам.

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Международный олимпийский комитет (МОК) религия Олимпиада Париж
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