Сборная Украины по футболу не смогла выйти из группы на Олимпиаде

Украинцы играли в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Они выиграли один матч и проиграли два

Футболисты сборной Украины (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф футбольного турнира на Олимпийских играх.

В третьем туре группового этапа украинская команда проиграла сборной Аргентины. Встреча в Лионе завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Тьяго Альмада (47-я минута) и Клаудио Эчеверри (90+1).

Сборные Украины и Аргентины выступали в группе В вместе с командами Марокко и Ирака.

В плей-офф из каждой группы выходят по две команды. Украинская команда, набравшая три очка, заняла третье место. В 1/4 финала соревнований прошли сборные Марокко и Аргентины (по шесть очков), а иракская команда с тремя очками заняла последнее место.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.