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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная Украины по футболу не смогла выйти из группы на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Украинцы играли в одной группе с Аргентиной, Марокко и Ираком. Они выиграли один матч и проиграли два
Футболисты сборной Украины
Футболисты сборной Украины (Фото: Tullio M. Puglia / Getty Images)

Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф футбольного турнира на Олимпийских играх.

В третьем туре группового этапа украинская команда проиграла сборной Аргентины. Встреча в Лионе завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Тьяго Альмада (47-я минута) и Клаудио Эчеверри (90+1).

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Сборные Украины и Аргентины выступали в группе В вместе с командами Марокко и Ирака.

В плей-офф из каждой группы выходят по две команды. Украинская команда, набравшая три очка, заняла третье место. В 1/4 финала соревнований прошли сборные Марокко и Аргентины (по шесть очков), а иракская команда с тремя очками заняла последнее место.

Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.

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Альвина Цаканян
Футбол сборная Украины по футболу сборная Аргентины по футболу Олимпиада-2024
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