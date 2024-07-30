Сборная Украины по футболу не смогла выйти из группы на Олимпиаде
Сборная Украины не смогла выйти в плей-офф футбольного турнира на Олимпийских играх.
В третьем туре группового этапа украинская команда проиграла сборной Аргентины. Встреча в Лионе завершилась со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Тьяго Альмада (47-я минута) и Клаудио Эчеверри (90+1).
Сборные Украины и Аргентины выступали в группе В вместе с командами Марокко и Ирака.
В плей-офф из каждой группы выходят по две команды. Украинская команда, набравшая три очка, заняла третье место. В 1/4 финала соревнований прошли сборные Марокко и Аргентины (по шесть очков), а иракская команда с тремя очками заняла последнее место.
Олимпийский футбольный турнир проходит с 24 июля по 10 августа в семи городах Франции.
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