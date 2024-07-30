Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Олимпиады в парном разряде
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли во второй круг олимпийского турнира в парном разряде.
В первом матче россиянки обыграли австралиек Оливию Гадеки и Айлу Томлянович со счетом 6:3, 2:6, 10:6.
Во втором круге они сыграют с Габриэлой Дабровски и Лейлой Фернандес из Канады, пятыми сеяными.
В одиночном разряде 17-летняя Андреева проиграла в первом круге, 20-летняя Шнайдер — во втором.
Из российских теннисистов Даниил Медведев и Роман Сафиуллин еще продолжают выступления в Париже. Медведев позднее 30 июля сыграет матч второго круга против австрийца Себастьяна Офнера, Сафиуллин 31 июля в третьем круге встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, третьей ракеткой мира.
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