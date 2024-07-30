NYT узнала о новых сокрытых допинг-случаях в сборной Китая по плаванию
Два ведущих китайских пловца, включая одну спортсменку, вошедшую в состав сборной на Олимпиаде в Париже, в 2022 году сдали положительный допинг-тест на запрещенное вещество, но китайские власти тайно сняли с них обвинения в применении допинга. Об этом сообщает New York Times.
После длительного расследования китайские власти не смогли точно определить, как в пробах спортсменов оказалось это вещество, анаболический стероид, но пришли к выводу, что они, скорее всего, сделали это непреднамеренно, когда ели гамбургеры в ресторане в Пекине. Китайская сторона подчеркнула в своем объяснении Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что запрещенное вещество было обнаружено в минимальном количестве и этот уровень соответствуют бытовому загрязнению допинг-пробы, а не намеренному применению допинга.
NYT отметила, что WADA решило не обжаловать решение китайской стороны по этому вопросу, хотя по крайней мере один эксперт агентства не был убежден в объяснении с загрязнением допинг-проб.
Одной из этих двух китайских пловцов была Тан Мухань, олимпийская чемпионка Токио в эстафете 4х200 вольным стилем, которая должна выступить в Париже. Имя второго пловца не называется.
В WADA заявили, что «рассмотрели все материалы этого дела со значительным скептицизмом и всей должной осмотрительностью и в конечном итоге не было никаких доказательств, чтобы оспорить сценарий бытового загрязнения, представленный спортсменами и Китайским антидопинговым агентством».
Это не первый скандал с китайскими пловцами и допингом. В апреле NYT написала, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства о «бытовом загрязнении», и назначили независимого прокурора для нового расследования.
В Антидопинговом агентстве США (USADA) после этого обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA. Позднее глава WADA Витольд Банька в ответ заявил, что большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Он подчеркнул, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Кроме того, в WADA заявили, что USADA впервые предстоит проверка на соответствие кодексу. Если вина USADA будет доказана, то США могут лишиться Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 2028 году и в Солт-Лейк-Сити в 2034 году.
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