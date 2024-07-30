Призер ЧМ поблагодарила французов за отношение после отъезда из России
Выступающая за Францию Анастасия Кирпичникова поблагодарила болельщиков на Олимпиаде в Париже за поддержку после перехода из сборной России. Спортсменку цитирует RMC.
«Моя мама боялась, — рассказала Кирпичникова, которая высказала удивление поддержкой французских болельщиков. — Я говорю «спасибо» публике, которая меня поддерживает, как будто я самая француженка из француженок. Я никогда не испытывала такого».
Кирпичникова в составе сборной России завоевала серебро чемпионата мира на короткой воде, два серебра и бронзу на чемпионатах Европы и три золота на чемпионатах Европы на короткой воде. Она является первой россиянкой в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и в плавании на открытой воде (в Токио). Спортивное гражданство на французское Кирпичникова сменила в мае 2023 года.
На Олимпиаде в Париже Кирпичникова заявлена на дистанциях 400, 800 и 1500 м вольным стилем. Она не смогла пробиться в финал заплыва на 400 м, 30 июля вышла в финал на 1500 м.
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