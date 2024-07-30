Главные звезды Олимпиады в Париже

На Играх в Париже примут участие ведущие спортсмены мира. «РБК Спорт» собрал список из звезд, которые примут участие в Олимпиаде в 2024-м году

Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Симона Байлз

Симона Байлз (Фото: Global Look Press)

Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выступит в Париже после неудачной Олимпиады в Токио, на которую американка ехала в качестве фаворита. Однако тогда она снялась с командных соревнований из-за ментальных проблем и осталась на турнире без золотых медалей. В Токио на ее счету бронза на бревне и серебро в командном многоборье.

В 2023 году Байлз вернулась в спорт после двухлетней паузы, которая была связана с психологическими проблемами. Она четыре раза побеждала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на тех же Играх она взяла бронзу. Байлз — абсолютная рекордсменка в истории чемпионатов мира по числу медалей, в том числе шестикратная в абсолютном первенстве, она занимает первое место по общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37).

Женские соревнования по спортивной гимнастике в Париже стартовали 28 июля. По итогам квалификации Байлз заняла первое место, набрав 59,566 балла. Однако она покидала площадку заметно прихрамывая.

Тренер американской гимнастки Сесиль Ланди рассказала, что незначительное повреждение икроножной мышцы Байлз возникло пару недель назад, однако не было никаких обсуждений о том, чтобы спортсменка не выступала на Играх.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс (Фото: Global Look Press)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом, бронзовым призером Олимпийских игр и бронзовым призером чемпионата мира. Также американец по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф НБА.

Звезда НБА стал одним из двух знаменосцев сборной США на церемонии открытия Игр в Париже. 39-летний баскетболист назвал невероятной честью назначение знаменосцем сборной.

Джеймс является одним из лучших баскетболистов в истории. Вместе со Стефаном Карри и Кевином Дюрантом он постарается помочь сборной США по баскетболу выиграть олимпийское золото в 17-й раз.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль (Фото: Global Look Press)

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» сейчас занимает 161-е место в рейтинге ATP. Надаль пропустил почти весь сезон 2023 года из-за травмы, полученной на Australian Open, а в этом году дошел до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде.

Однако Надаль потерял шансы на победу в одиночном разряде: испанец во втором круге проиграл Новаку Джоковичу и вылетел с турнира. Однако он все еще может побороться за медаль в парном разряде вместе со второй ракеткой мира и действующим чемпионом Открытого чемпионата Франции Карлосом Алькарасом. Испанская пара 30 июля сыграет против пары голландцев Таллон Грикспур / Уэс Колхоф.

38-летний Рафаэль Надаль становился олимпийским чемпионом в одиночном (в 2008-м году) и парном (в 2016-м) разрядах. Соревнования по теннису пройдут на стадионе «Ролан Гаррос». Надаль, победивший 14 раз на Открытом чемпионате Франции, является рекордсменом по победам на грунтовом турнире.

Новак Джокович

Новак Джокович (Фото: Global Look Press)

Сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выступает на Олимпийских играх. 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» три раза выходил в полуфинал в мужском одиночном разряде, но еще не играл в олимпийском финале.

Леон Маршан

Леон Маршан (Фото: Global Look Press)

Пятикратный чемпион мира Леон Маршан является обладателем мирового рекорда на дистанции 400 м комплексным плаванием среди мужчин (4 минуты 2,50 секунды). В июле 2023-го года он побил рекорд 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, который был установлен на Олимпиаде в Пекине (4 минуты 3,84 секунды).

22-летний француз принимает участие в соревнованиях в Париже в качестве явного фаворита. Он уже занял первое место на дистанции 400 м комплексным плаванием, прервав 12-летнюю серию французских пловцов без золотых медалей.Кроме того, Маршан показал результат 4 минуты 2,95 секунды, превзойдя предыдущий олимпийский рекорд 4 минуты 3,84 секунды, который принадлежал Фелпсу и был установлен в 2008 году в Пекине.

Кэти Ледеки

Кэти Ледеки (Фото: Global Look Press)

Американская пловчиха Кэти Ледеки является семикратной чемпионкой Олимпиады и десятикратным призером Олимпийских игр. 27-летняя Ледеки является капитаном сборной США по плаванию и считается одной из лучших спортсменок в истории этого вида спорта. В Париже она в четвертый раз выступает на Олимпийских играх.

На своих четвертых Олимпийских играх у Ледеки есть возможность вписать свою имя в олимпийскую историю. Она может превзойти Дженни Томпсон, Натали Кофлин и Дару Торрес, как самых титулованных американских олимпийских чемпионок в истории, на их счету по 12 медалей. Кроме того, она может побить рекорд по количеству золотых медалей среди женщин в этом виде спорта, обойдя по этому показателю Томпсон, на счету которой восемь золотых медалей.

На Играх в Париже Ледеки на дистанции 400 м вольным стилем завоевала бронзу. Она впервые в карьере заняла третье место на Олимпиаде. Американка уступила чемпионке Игр Ариарне Титмус +3,37 сек.

Ариарне Титмус

Ариарне Титмус (Фото: Global Look Press)

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус на олимпийских играх 2020 года в Токио одержала победу на дистанции 400 м вольным стилем среди женщин с мировым рекордом 3 минуты и 56,69 секунды. Также на Играх в Токио австралийская спортсменка завоевала золото 200 м вольным стилем.

На Играх в Париже австралийка уже завоевала золото, однако превзойти свой рекорд ей не удалось — 27 июля в финальном заплыве на дистанции 400 м вольным стилем она показала время 3 минуты 57,49 секунды.

Элиуд Кипчоге

Элиуд Кипчоге (Фото: Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге является одним из величайших марафонцев всех времен. Кенийская звезда в настоящее время делит с эфиопской легендой Абебе Бикилой и немцем Вальдемаром Черпински по количеству побед в олимпийском марафоне.

В Париже у Кипчоге будет возможность выиграть олимпийский марафон в третий раз подряд. Ранее кениец становился победителем на Играх в 2016-м и 2021-м году.

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис (Фото: Global Look Press)

Шведский прыгун с шестом американского происхождения Арман Дюплантис является одним из сильнейших легкоатлетов в истории. 24-летний спортсмен является двукратным чемпионом мира в помещении и двукратным чемпионом мира на открытом воздухе.

Олимпийский чемпион Токио 20 апреля показал результат 6,24 м на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямыне, в очередной раз улучшив свой мировой рекорд.