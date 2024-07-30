Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на Олимпиаде
Американская теннисистка, вторая ракетка мира Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.
В третьем круге 20-летняя Гауфф, посеянная на турнире под вторым номером, уступила хорватке Донне Векич, 21-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 2:6.
Следующей соперницей Векич будет победительница пары Мария Саккари (Греция) — Марта Костюк (Украина).
Гауфф является чемпионкой US Open 2023 года. На церемонии открытия Олимпиады в Париже она и баскетболист Леброн Джеймс были знаменосцами сборной США.
Олимпийский теннисный турнир в женском одиночном разряде завершится 3 августа.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК