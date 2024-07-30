Французского тренера арестовали в Париже за нападение на полицейских
Французского тренера сборной по гребле на байдарках и каноэ Гийома Бержа арестовали в 11-м округе Парижа ночью 30 июля, сообщает издание Le Parisien.
Около 3 часов ночи Берж решил сходить в туалет на людной улице. Когда к нему подошел патруль, он безуспешно попытался сбежать. После Берж избил нескольких офицеров. Его удалось усмирить только с помощью электрошокера. Сцену драки зафиксировала камера на одном из полицейских.
Берж был помещен под стражу до завершения расследования.
Ранее Гийом Берж работал в тренерском штабе сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ. После увольнения в сентябре 2023 года из-за предполагаемого отсутствия результатов он перешел на работу в федерацию в Вэр-Сюр-Марне.
Соревнования по академический гребле на ОИ-2024 стартовали 27 июля и проходят до 3 августа.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК