Французского тренера арестовали в Париже за нападение на полицейских

Тренер французской федерации по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж был задержан после драки с полицейскими

Тренер французской федерации по гребле на байдарках и каноэ Гийом Берж был задержан в Париже (Фото Reuters) (Фото: REUTERS/Molly Darlington)

Французского тренера сборной по гребле на байдарках и каноэ Гийома Бержа арестовали в 11-м округе Парижа ночью 30 июля, сообщает издание Le Parisien.

Около 3 часов ночи Берж решил сходить в туалет на людной улице. Когда к нему подошел патруль, он безуспешно попытался сбежать. После Берж избил нескольких офицеров. Его удалось усмирить только с помощью электрошокера. Сцену драки зафиксировала камера на одном из полицейских.

Берж был помещен под стражу до завершения расследования.

Ранее Гийом Берж работал в тренерском штабе сборной Франции по гребле на байдарках и каноэ. После увольнения в сентябре 2023 года из-за предполагаемого отсутствия результатов он перешел на работу в федерацию в Вэр-Сюр-Марне.

Соревнования по академический гребле на ОИ-2024 стартовали 27 июля и проходят до 3 августа.