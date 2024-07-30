Американские гимнастки выиграли золото Олимпиады в командном турнире

Сборная США по спортивной гимнастике во главе с Байлз выиграла золото Олимпиады

Американки почти на шесть баллов опередили итальянок, которые заняли второе место. Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой

Симона Байлз (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Париже.

Симона Байлз, Джейд Кэри, Джордан Чайлз, Суниса Ли и Хезли Ривера (выступала только в квалификации) показали результат 171,296 балла.

Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла сборная Италии (165,494), третье — команда Бразилии (164,497).

На прошлой Олимпиаде в Токио золото в командном турнире завоевала сборная России, российские гимнастки не принимают участие в Играх в Париже.

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