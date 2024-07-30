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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Проваливших гендерный тест боксерш допустили до Олимпиады

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Олимпиада-2024 в Париже
В марте 2023 года Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайбэя были отстранены от чемпионата мира по боксу после гендерного теста. МОК счел установленным, что они женщины, и допустил их до Игр
Фото: Jan Kruger / Getty Images
Фото: Jan Kruger / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня, которых год назад дисквалифицировали после биохимического теста на гендерное соответствие, до участия в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. Об этом заявил представитель МОК Марк Адамс, которого цитирует The Guardian.

«В данном случае установлено, что они женщины. Все участники Олимпийских игр соблюдают и уважают правила отбора», — заявил Адамс.

По данным издания, во время чемпионата мира 2023 года в Нью-Дели спортсменки были дисквалифицированы после гендерного теста. Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг, а Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг. Insidethegames со ссылкой на алжирские СМИ писал, что причиной стал повышенный уровень тестостерона.

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Тогда же глава Международной ассоциации бокса (IBA, ныне лишена международного признания) Умар Кремлев сообщал, что некоторые спортсмены на мировом первенстве в Индии пытались выдать себя за женщин, однако по результатам генетических тестов было доказано, что они имеют ХY-хромосомы.

28-летняя Линь Юйтин является двукратной чемпионкой мира (2018, 2022), а 25-летняя Иман Хелиф стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года. Обе спортсменки выступили на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.

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бокс Олимпиада Олимпиада-2024 гендерный тест
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