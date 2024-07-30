Легкоатлет из Германии снялся с Олимпиады из-за коронавируса

Мануэль Эйтель получил положительный результат теста на COVID-19 и был вынужден отказаться от участия в соревнованиях в Париже

Мануэль Эйтель (Фото: Mattia Ozbot / Stringer / Getty Images)

Немецкий десятиборец Эйтель снялся с Олимпийских игр в Париже из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал SWR.

Спортсмен должен был выйти на старт 2 августа. В интервью SWR спортсмен говорил, что мечтал об участии в Олимпиаде с детства.

По словам Эйтеля, отказ от Олимпиады оказал на спортсмена большее влияние, чем «любое поражение», которое он «когда-либо испытывал в спорте».

«Сегодня один из худших дней в моей жизни», — заявил спортсмен.

На Олимпийских играх его заменит Тилль Стейнфорт.

В нынешнем сезоне Эйтель был седьмым на чемпионате Европы.

Ранее 22-летняя пловчиха Лани Паллистер из Австралии получила положительный тест на COVID-19 и снялась с дистанции 1500 метров вольным стилем. Паллистер изолировалась от других спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне.

Также коронавирус среди олимпийских пловцов был обнаружен у Адама Пити из Великобритании.