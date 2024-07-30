Легкоатлет из Германии снялся с Олимпиады из-за коронавируса
Немецкий десятиборец Эйтель снялся с Олимпийских игр в Париже из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал SWR.
Спортсмен должен был выйти на старт 2 августа. В интервью SWR спортсмен говорил, что мечтал об участии в Олимпиаде с детства.
По словам Эйтеля, отказ от Олимпиады оказал на спортсмена большее влияние, чем «любое поражение», которое он «когда-либо испытывал в спорте».
«Сегодня один из худших дней в моей жизни», — заявил спортсмен.
На Олимпийских играх его заменит Тилль Стейнфорт.
В нынешнем сезоне Эйтель был седьмым на чемпионате Европы.
Ранее 22-летняя пловчиха Лани Паллистер из Австралии получила положительный тест на COVID-19 и снялась с дистанции 1500 метров вольным стилем. Паллистер изолировалась от других спортсменов и тренеров в Олимпийской деревне.
Также коронавирус среди олимпийских пловцов был обнаружен у Адама Пити из Великобритании.
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