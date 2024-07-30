Сборная КНДР завоевала первую медаль на Олимпиаде в Париже

В финальном матче в соревнованиях по настольному теннису в миксте Ли Джон Сик и Ким Кым Ён уступили соперникам из Китая

Ким Кым Ён и Ли Джон Сик (Фото: Elsa / Getty Images)

Китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша завоевали золотые медали олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в миксте.

В финале они обыграли представителей КНДР Ли Джон Сика и Ким Кым Ён со счетом 4:2 (11:6, 7:11, 11:8, 11:5, 7:11, 11:8).

Бронза досталась спортсменам из Южной Кореи — Лим Чжон Хуну и Син Ю Бин.

Для сборной КНДР это первая награда на нынешних Играх. Северокорейские спортсмены пропустили Игры в Токио из-за пандемии коронавируса, на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро на счету сборной было семь медалей — два золота, три серебра и две бронзы.

Таблица медалей Олимпиад в Париже