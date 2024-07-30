МОК отказался вмешаться в спор олимпийских комитетов Израиля и Палестины
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил на пресс-конференции, что организация не вмешивается в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины, чтобы «уйти от политики».
«В мире в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать [в Олимпийских играх в Париже]», — сказал Адамс.
НОК Палестины 23 июля написал письмо главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить спортсменам из Израиля участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Палестинская сторона считает, что военные действия Израиля в секторе Газа являются нарушением олимпийского перемирия.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен перед стартом Игр сообщил, что израильские атлеты во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной.
Всего в Играх в Париже принимают участие 88 спортсменов из Израиля и восемь — из Палестины.
В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».
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