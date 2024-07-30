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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК отказался вмешаться в спор олимпийских комитетов Израиля и Палестины

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам представителя МОК Марка Адамса, если бы организация учитывала жалобы всех национальных команд, никто бы не смог участвовать на Олимпийских играх
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил на пресс-конференции, что организация не вмешивается в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины, чтобы «уйти от политики».

«В мире в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать [в Олимпийских играх в Париже]», — сказал Адамс.

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Фото:Julian Finney / Getty Images

НОК Палестины 23 июля написал письмо главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить спортсменам из Израиля участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Палестинская сторона считает, что военные действия Израиля в секторе Газа являются нарушением олимпийского перемирия.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен перед стартом Игр сообщил, что израильские атлеты во время Олимпийских игр в Париже будут находиться под круглосуточной охраной.

Всего в Играх в Париже принимают участие 88 спортсменов из Израиля и восемь — из Палестины.

В МОК после начала войны Израиля с ХАМАС заявили, что спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств, но россияне и белорусы оказались под санкциями из-за нарушения Олимпийской хартии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это «примером предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность».

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Альвина Цаканян
МОК Олимпиада Олимпиада-2024 Палестина Израиль Международный олимпийский комитет (МОК)
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